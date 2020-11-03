ЗМІ: у матері голови Конституційного суду – квартира за 20 млн грн, у тещі – маєток за 5 млн грн

Тупицький у електронній декларації також вказує, що орендує будинок на території «Будинку відпочинку «Конча-Заспа»

На матір голови Конституційного суду України Олександра Тупицького оформили квартиру, що нині може коштувати близько 20 мільйонів гривень, його ж теща володіє заміським маєтком за майже 5 мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

80-річна Галина Тупицька, що зареєстрована в Черкаській області і найімовірніше є матір’ю очільника КС, з 2013 року значиться власницею чотирьохкімнатної квартири у житловому комплексі «Новопечерські липки». Її площа – 216.5 квадратних метрів, а орієнтовна вартість – близько 700 тисяч доларів або ж 20 мільйонів гривень.

В електронній декларації самого Тупицького ця нерухомість вказане як місце «періодичного перебування».

Журналісти зазначають, що навіть зважаючи на високу офіційну зарплатню суддів і голови КС, Тупицькому для купівлі такої квартири довелося б працювати чотири роки, не витрачаючи.

Дорога нерухомість є і у тещі очільника Конституційного суду Лариси Колпаченко. Так, у 2018 році жінка стала власницею кількох земельних ділянок і маєтку на понад 200 квадратних метрів у Василькові. Орієнтовна вартість такої нерухомості нині становить близько 5 мільйонів гривень.

Журналісти зазначають, що у 2019-му власником земельної ділянки поруч став і сам Тупицький. Нині земля тещі і очільника КС – по суті одна територія з маєтком, дитячим майданчиком, штучним озером.

Нерухомість голови КСУ Тупицького

Але попри це в декларації судді ця нерухомість не відображена.

Разом з цим Тупицький у електронній декларації також вказує, що орендує будинок на території «Будинку відпочинку «Конча-Заспа» – це територія закритих державних дач, куди нещодавно переїхав президент Володимир Зеленський.

Адресою ж реєстрації Тупицького вказано маєток у котеджному містечку «Коник» на Жуковому острові в Києві. Власником вказана стороння особа. Будинок такої площі тут може коштувати понад мільйон доларів або ж близько 30 мільйонів гривень.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.