У Зеленського відреагували на заяву Венеційської комісії

Представник президента запевняє, що законопроєкт щодо припинення повноважень суддів Конституційного суду «абсолютно адекватний»

Припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації. Ініціативу президента Володимира Зеленського потрібно підтримати, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Відповідну заяву зробив представник президента в Конституційному суді України (КСУ) Федір Веніславський в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я вважаю, що КСУ своїм рішенням фактично перекреслив свою легітимність. Навряд цей склад КСУ може адекватно реагувати на оцінку тих законів, які йому ініційовані. Тому я вважаю, що законопроєкт абсолютно адекватний», – наголосив він.

За словами Веніславського, зараз шукати виключно легітимне та конституційне рішення, яке дозволить вийти з конституційної кризи, навряд вийде.

«Треба розуміти, що в даній ситуації чисто правовий вихід складно знайти. Має бути політично-правове рішення. Саме таке рішення на засіданні РНБО запропонував президент, тобто законопроєкт, який внесено до Верховної Ради. А Рада має ухвалити відповідне рішення», –додав представник Зеленського.

Раніше Веніславський назвав законопроект президента про розпуск КС абсолютно обґрунтованим.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія Голос заявила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.