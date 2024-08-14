ЗСУ досягають стратегічної мети: Зеленський розповів про ситуацію на Курщині

За словами президента обмінний фонд України був «суттєво поповнений»

Українські захисники досягають стратегічної мети у Курській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, обмінний фонд України був «суттєво поповнений».

«За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в курській області. Щойно теж говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане. Хороші є сьогодні просування на курській області - стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили і обмінний фонд для нашої держави», – сказав Зеленський.

Також глава держави заявив, що провів розмову із урядовцями щодо підтримки дій військових на території курської області.

«Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені.Позитивна була сьогодні доповідь також керівника Служби безпеки України. Хочу зараз подякувати всім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні й результативні удари по російських аеродромах. Наші, українські, дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Що більш сміливі рішення партнерів, то менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ.