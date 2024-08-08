Кремль наказав ЗМІ порівнювати операцію на Курщині з Курською битвою

Прокремлівські ЗМІ отримали вказівку щодо висвітлення подій у Курській області лише через майже три дні від початку вторгнення

Кремль майже три дні думав про те, як висвітлювати у російських ЗМІ бойові дії в Курській області. Так, Адміністрація Путіна наказала державним та лояльним ЗМІ «не нагнітати обстановку». Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на співробітників медіа.

Зокрема, Кремль наказав журналістам всіляко уникати розмірковувань про відкриття нового фронту. Натомість закликає порівнювати події в регіоні з Курською битвою часів Другої світової війни.

Крім того, журналістам не можна говорити про можливе просування українських військ до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, щоб в аудиторії не виникало «відчуття ядерної загрози».

Замість згадок АЕС медіа мають розповідати про «успіхи російської армії», яка нібито не дає українським військам просунутися вглиб території Курської області. Журналістам рекомендують робити акцент на атаках ЗСУ на мирне населення і підкреслювати, що під час них постраждали діти.

Ще один рекомендований акцент для новинних сюжетів – «єдність і згуртування людей», які приходять до пунктів здачі крові та розміщують у своїх будинках евакуйованих жителів Суджанського району Курської області. Але особливий акцент журналістам рекомендують зробити на «зусиллях» федеральної влади, Володимира Путіна та уряду, які «не кидають нікого в біді».

Співрозмовники «Медузи» з прокремлівських ЗМІ зазначають, що отримали вказівку тільки в четвер удень, через майже три дні від початку вторгнення в Курську область. Вони припускають, що в Кремлі не розуміли масштабів того, що відбувається, тому не змогли скласти «методичку» більш оперативно.

Зокрема, на тлі бойових дій у Курській області російський диктатор Володимир Путін провів нараду з тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора області Олексієм Смирновим. Під час відеозустрічі Путін сказав, що ситуація в регіоні вимагає від нього мужності та зібраності.

На тлі бойових дій у Курській області Путін провів нараду з очільником регіону, де сказав йому «бути мужнім» pic.twitter.com/DcYvOnN1tb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 8, 2024

Як повідомлялося, жителі Курської області, які покинути свої будинки через бойові дії, отримають виплату в розмірі 10 тис. рублів (4,7 тис. грн за курсом НБУ). В області тривають роботи з евакуації людей. Місцевих жителів вивозять як автобусами, так і залізничним транспортом.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.