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Зеленський прокоментував ракетну атаку РФ на Харків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував ракетну атаку РФ на Харків
Зеленський повідомив, що через атаку РФ у Харкові загинула одна людина
фото: Національна поліція України

«Російський терор неминуче буде покараний. І я дякую всім у світі, хто допомагає Україні це наближати», – Зеленський

Наразі у Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару 6 липня. Відомо про 12 постраждалих. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наприкінці 895-го дня війни.

«Зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару. Під завалами – люди, робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені. І обов’язково Росії на це ми відповімо. Російський терор неминуче буде покараний. І я дякую всім у світі, хто допомагає Україні це наближати», – йдеться у заяві.

Також Зеленський сьогодні провів Ставку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо всіх напрямків на фронті. 

Президент України зауважив, що за липень українські бійці застосувати більше дронів, аніж окупанти.

«Наші українські Сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів. Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно. Впливають в інтересах України. І наше українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який не лише наближає справедливе закінчення війни, але й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов заявив, що росіяни вдарили по центральному району міста.

Також внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову постраждала восьмимісячна дитина.

Теги: Харків росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна ракета

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