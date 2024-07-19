Задіяні усі необхідні сили Нацполіції та СБУ: Зеленський відреагував на замах на Фаріон

За словами президента, всі необхідні сили Національної поліції та СБУ задіяні для того, щоб встановити обставини замаху на Фаріон

Володимир Зеленський: «Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність»,

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк тримають на контролі пошуки невідомого, який скоїв замах на Ірину Фаріон у Львові 19 липня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко.

За словами президента, всі необхідні сили Національної поліції та СБУ задіяні для того, щоб встановити обставини цього злочину. Також вже відомо, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон.

«Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність», – написав Зеленський.

За словами очільника МВС Ігора Клименка, напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Наразі відомо, що стан потерпілої тяжкий, а лікарі борються за її життя.

На місці події працюють правоохоронці та інші необхідні служби. Експерти вже мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

«Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини», – написав Клименко.

Він також звернувся до громадян, та попросив повідомляти, якщо ті мають якісь свідчення щодо замаху на Фаріон.

Як повідомлялося, на ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Сьогодні ввечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.