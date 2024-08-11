Посадовець Бундестагу: Курська операція заклала основу для перемовин із наступником Путіна

Маркус Фабер визнав: український наступ проти загарбницьких військ під Курськом йде краще, ніж очікувалося

Курська операція ЗСУ свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін нічого не контролює, і заклала хорошу основу для переговорів із його наступником. Про це глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав у соцмережі Х.

Посадовець зауважив, що український наступ проти загарбницьких військ під Курськом йде краще, ніж очікувалося.

«Прогрес показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює і що для військового керівництва це занадто. Хороша основа для мирних переговорів із наступником Путіна. І переговорів із Путіним перед Міжнародним кримінальним судом», – зауважив Фабер.

За його словами, поступ ЗСУ змушує агресора відвести свої війська з фронту на сході України, що зменшує тиск на українських військових там.

Також Фабер вважає це хорошим приводом поговорити про Leopard2: «Наша військова допомога Україні – найкраща інвестиція в нашу безпеку. Це щодня зменшує потенціал російської загрози. Це захищає мирне населення України від того, щоб воно стало біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити».

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.