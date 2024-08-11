Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посадовець Бундестагу: Курська операція заклала основу для перемовин із наступником Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Посадовець Бундестагу: Курська операція заклала основу для перемовин із наступником Путіна
Глава оборонного комітету Бундестагу оцінив успіх операції ЗСУ в Курській області
фото: Генштаб ЗСУ

Маркус Фабер визнав: український наступ проти загарбницьких військ під Курськом йде краще, ніж очікувалося

Курська операція ЗСУ свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін нічого не контролює, і заклала хорошу основу для переговорів із його наступником. Про це глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав у соцмережі Х.

Посадовець зауважив, що український наступ проти загарбницьких військ під Курськом йде краще, ніж очікувалося.

«Прогрес показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює і що для військового керівництва це занадто. Хороша основа для мирних переговорів із наступником Путіна. І переговорів із Путіним перед Міжнародним кримінальним судом», – зауважив Фабер.

За його словами, поступ ЗСУ змушує агресора відвести свої війська з фронту на сході України, що зменшує тиск на українських військових там.

Також Фабер вважає це хорошим приводом поговорити про Leopard2: «Наша військова допомога Україні – найкраща інвестиція в нашу безпеку. Це щодня зменшує потенціал російської загрози. Це захищає мирне населення України від того, щоб воно стало біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити».

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

Читайте також:

Теги: Німеччина війна путін переговори Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Обирати боротьбу і перемогу – це імператив нації, яка прагне свободи й існування»
Трилер у Манілі. Що треба знати українцям про потенційні переговори з Росією Авторська стаття
1 серпня, 20:00
Рішення щодо зміни статусу має на меті ще більше посилити зобов'язання Євросоюзу щодо діяльності Реєстру збитків
ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків для України
22 липня, 15:50
30 країн практикують остеоінтеграційне протезування, зокрема, Німеччина, Канада, США, Австралія, Нідерланди, Швеція та інші
Новий метод протезування. Мінохорони здоров’я вивчає, чи можна його запровадити в Україні
24 липня, 17:21
Цього місяця офіційні особи в Києві контактували з кампаніями кандидата в президенти США Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс
Зеленський: Україна підготує мирний план до кінця листопада
28 липня, 19:35
У Глухівській громаді 27 липня зафіксовано 12 вибухів
Обстріл Сумщини: 13 поранених, підліток помер у лікарні (оновлено)
27 липня, 15:13
Орбан під час візиту до Києва закликав Зеленського «зробити перерву, припинити вогонь і почати переговори»
Угорщина завершила «миротворчу місію» щодо України – El Pais
1 серпня, 15:15
Російські опозиціонери Андрій Пивоваров та Ілля Яшин
Обмін в'язнями між РФ і Заходом: двоє зі звільнених хочуть назад у Росію
4 серпня, 19:43
Чеченські підрозділи зазнали дуже великих втрат під час українських атак
Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW
8 серпня, 05:18
Повернення Курської області під контроль Росії може зайняти рік – The Washington Post
Повернення Курської області під контроль Росії може зайняти рік – The Washington Post
Вчора, 06:03

Політика

Посадовець Бундестагу: Курська операція заклала основу для перемовин із наступником Путіна
Посадовець Бундестагу: Курська операція заклала основу для перемовин із наступником Путіна
France24 з’ясувало ймовірну мету операції в Курській області
France24 з’ясувало ймовірну мету операції в Курській області
Німецький командувач закликав співвітчизників бути готовими до війни через п’ять років
Німецький командувач закликав співвітчизників бути готовими до війни через п’ять років
Білорусь перекидає танки до кордону з Україною (фото, відео)
Білорусь перекидає танки до кордону з Україною (фото, відео)
Аналітики пояснили, навіщо РФ оголосила контртерористичну операцію у своїх областях
Аналітики пояснили, навіщо РФ оголосила контртерористичну операцію у своїх областях
«Найризикованіше рішення Зеленського». The Times назвав автора ідеї наступати на Курськ
«Найризикованіше рішення Зеленського». The Times назвав автора ідеї наступати на Курськ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
24K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
18K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7662
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці

Новини

За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Сьогодні, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Сьогодні, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua