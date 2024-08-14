Спецоперація на Курщині: ЗСУ розповіли, хто обороняв російський кордон

Українські захисники зазначають, що росіяни не очікували, що ми прийдемо до них

У перший день наступу в росіян були дві лінії оборони

У Курській області кордон обороняли строковики. Про це повідомив український військовий із позивним «Ель» в інтерв'ю Bild.

Він брав участь у наступі в Курській області. «Наші хлопці, які беруть участь у боях, відгукуються про наступ позитивно, у них гарний настрій. Вони [росіяни] не очікували, що ми прийдемо до них», – поділився військовий.

Інший військовий командир підрозділу на ім'я Володимир розповів, що в перший день наступу в росіян були дві лінії оборони, які переважно укомплектовувалися строковиками і прикордонниками.

Як повідомлялося, українські воїни взяли під свій контроль місто Суджа Курської області. Також є успіхи ЗСУ у низці інших населених пунктів.

Нагадаємо, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

Як повідомлялося, Україна готувала наступ на Курську область Росії у надзвичайній секретності. Офіцери дізналися деталі лише за три дні до початку операції.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.

Раніше Головне управління розвідки підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ.

До слова, через заборону США застосовувати далекобійну зброю по РФ українські воїни не змогли ним скористатися, а тому втратили шанс одночасно знищити десятки російських літаків Су-34.