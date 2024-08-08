Ціни на газ у Європі злетіли через новини з Курської області

Ціни на газ у Європі підскочили до найвищого рівня

Ціни на газ у Європі різко зросли до найвищого рівня цього року після появи повідомлень про те, що українські війська нібито захопили ключовий пункт транзиту газу в Суджі, Курська область Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ф'ючерси на еталонні товари зросли на 4,8% до 38,45 євро за мегават-годину, найвищого рівня з грудня. Агентство пише про повідомлення російського військового блогу Rybar про те, що нібито українські війська захопили точку забору газу поблизу міста Суджа. Цю заяву не вдалося перевірити із незалежних джерел» , – пише Bloomberg.

Повідомлення про захоплення з'явилися в російському військовому блозі Rybar, проте їх не вдалося підтвердити з незалежних джерел. Ні Газпром, ні Міністерство оборони України, ні Генеральний штаб ЗСУ не прокоментували цю інформацію.

Станція Суджа є важливою частиною газотранспортної системи, через яку російський газ постачається до Європи через Україну. Хоча Європа прагне зменшити свою залежність від російського газу, потенційне скорочення поставок може призвести до зростання цін для споживачів та промисловості.

Нагадаємо, польський енергетичний концерн Orlen пригрозив, що заарештує платежі, які надходять до «Газпрому» за російський газ від компаній з Угорщини, Австрії та Словаччини. Крім того, Orlen вимагає відшкодувати збитки, які він зазнав через перекриття постачання російського газу. 2022 року концерн відмовився оплачувати ресурс у рублях, оскільки за контрактом значилася інша валюта, але «Газпром» зупинив прокачування блакитного палива.