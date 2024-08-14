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Зеленський скликав нараду щодо ситуації у Курській області (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський скликав нараду щодо ситуації у Курській області (відео)
Глава держави наголосив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на території РФ
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур»

Сьогодні, 14 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Про це глава держави повідомив у соцмережах. 

«Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур. Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права», – уточнив президент.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. 

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.

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Теги: війна Володимир Зеленський Курщина

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