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Британія різко відповіла Путіну на заяви щодо Курщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Британія різко відповіла Путіну на заяви щодо Курщини
За словами Шеппса, закінчення війни, розпочатої Росією, вимагає того, щоб РФ залишила території України
фото: з відкритих джерел

Шеппс нагадав, що РФ окупувала у 100 разів більше території України 

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у контексті заяв російського диктатора Володимира Путіна щодо операції ЗСУ у Курській області нагадав, що Росія окупувала в рази більшу територію України. Тому скарги  Путіна слід розглядати у цьому контексті. Про це Шеппс написав у соцмережі Х.

«Обурення Путіна щодо зухвалості України захопити близько 1000 кв. км Курської області Росії слід розглядати в контексті незаконної окупації Путіним у 100 разів більшої території України (значно більше 100 000 кв. км)», – заявив британський міністр. 

Шеппс додав, що для припинення цієї війни «Росія має залишити демократичну Україну».

Нагадаємо, 12 серпня, під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Російський диктатор Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація в Курській області. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

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Теги: Курщина Велика Британія

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