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Початок навчального року, приватизація та виїзд за кордон: що зміниться з 1 вересня

Надія Клочко
glavcom.ua
Початок навчального року, приватизація та виїзд за кордон: що зміниться з 1 вересня
Навчальний рік цього року вперше стартує в умовах повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

У першому місяці осені на українців чекає низка нововведень

З 1 вересня в Україні набувають чинності деякі зміни. Зокрема, йдеться про початок навчального року у освітніх закладах, які цього року вперше працюватимуть в умовах повномасштабної війни, зміну правил виїзду за кордон для військовозобов’язаних та анонсоване урядом відновлення малої приватизації.

Робота освітніх закладів

Початок навчального року, приватизація та виїзд за кордон: що зміниться з 1 вересня фото 1

Навчальний рік 2022 – 2023 в Україні розпочинається традиційно у День знань – 1 вересня. Він триватиме до 30 червня 2023 року. Разом з тим на школярів чекають деякі зміни.

Для учнів, які перебувають на безпечних територіях без зміни місця проживання, і тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, пропонуються наступні форми навчання:

  • очна форма;
  • дистанційна форма;
  • сімейна (домашня) форма навчання;
  • змішана форма навчання;
  • екстернат.

Для школярів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або у зоні бойових дій пропонують такі форми навчання:

  • дистанційна або екстернат за дистанційною формою;
  • сімейна;
  • екстернат.

Відновлення приватизації

Початок навчального року, приватизація та виїзд за кордон: що зміниться з 1 вересня фото 2

З 1 вересня в Україні планують запустити масову приватизацію. Про це раніше повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він підкреслював, що уряд зробить процес максимально швидким. також будуть запущені грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

«Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу», – говорив глава уряду.

На думку Шмигаля, приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.

Виїзд за кордон військовозобов’язаних

Початок навчального року, приватизація та виїзд за кордон: що зміниться з 1 вересня фото 3

З 1 вересня дозволено виїзд за кордон «по роботі» військовозобов’язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях. Виїхати на строк до 7 днів одночасно можуть до 10 відсотків (але не більше 10 осіб) працівників підприємства. Причому їхній місячний заробіток має бути не менше ніж 20 тисяч гривень на чоловіка й вони не повинні мати заборгованості перед податковою. Заявки роботодавці матимуть змогу оформити через «Дію».

Виплати переселенцям

Початок навчального року, приватизація та виїзд за кордон: що зміниться з 1 вересня фото 4

Міністерство економіки з березня 2022 року впровадило соціальні виплати для людей, які були вимушені переїхати в інші регіони країни через повномасштабну війну. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) щомісяця отримують:

  • 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю;
  • 2 тис. грн на кожного повнолітнього.

У березні та квітні 2022 року їх отримували усі зареєстровані ВПО. У травні уряд обмежив категорію українців, які отримують грошову допомогу, і надає її тим, хто виїхав з окупованих чи небезпечних територій. Змін у виплатах ВПО з 1 вересня 2022 року не передбачається. У вересні 2022 року гроші від держави отримуватимуть:

  • громадяни, переміщені з територій, де ведуться активні бойові дії,
  • ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Єдине, на що треба звернути увагу, – перелік громад, мешканці яких отримують виплати. Його щотижня оновлює Мінрегінтеграції. У списку від 19 серпня – дев’ять областей та 323 громади. Тобто усі люди, які виїхали з цих громад і стали на облік як ВПО, гарантовано отримають виплати.

Комунальні тарифи

Початок навчального року, приватизація та виїзд за кордон: що зміниться з 1 вересня фото 5

З 1 вересня тарифи на газ та електроенергію не зміняться. Зокрема, клієнти Нафтогазу, який виконує роль постачальника останньої надії, платитимуть за блакитне паливо 7,96 грн за куб. м.

Також з 1 вересня українці платитимуть за світло так само як у липні, тобто залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год., платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт/год. на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Верховна Рада схвалила у повторному другому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Проєкт закону №7427 стосується мораторію на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та шести місяців після.

  • Законом встановлюється, що:тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
  • тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
  • ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Також ухвалений закон встановлює заборону постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

 

Теги: тарифи соцвиплати приватизація війна воєнний стан навчання пенсія

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