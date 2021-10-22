Диктант національної єдності цьогоріч читатиме відомий письменник

Для диктанту було обрано текст Юрія Андруховича, який прочитає сам автор

Радіодиктант відбудеться вранці 9 листопада

Радіодиктант національної єдності пройде о 10 годині ранку 9 листопада. Про це повідомляє Держкомітет телебачення і радіомовлення України.

«Держкомтелерадіо закликає громадськість приєднатися до радіодиктанту національної єдності, який традиційно відбудеться 9 листопада, до Дня української писемності та мови. Радіодиктант транслюватиметься о 10:00 на всіх платформах «Суспільного» мовлення», – сказано в повідомленні.

Диктант транслюватиметься на телеканалах і діджитал-платформах «Суспільного».

«Автором тексту і читцем нинішнього радіодиктанту буде культовий український письменник Юрій Андрухович. Він вже починає працювати над текстом. Вже зовсім скоро буде оголошено тему. До методичної роботи над радіодиктантом національної єдності приєднається Лариса Масенко – українська мовознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови національного університету Києво-Могилянська академія та провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що торік Всеукраїнський диктант закінчився скандалом: його авторів звинуватили у неграмотності. Читала текст диктанту Римма Зюбіна, а от автором тексту був Іван Малкович. Попередні роки й автором текстів диктанту, й читцем-диктувальником був мовознавець Олександр Авраменко, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури.

Авраменко вважав, що цьогорічний текст диктанту хоч й був цікавий та актуальний, але він не відповідав духові патріотичного заходу і не є диктантом національної єдності.

Раніше було оприлюднено текст Всеукраїнського диктанту. Текст «Виклики книжкової ери» створив письменник і видавець Іван Малкович. У «Видавництві Івана Малковича «А-ба-ба-га-ла-ма-га» вийшли друком серія книг «Гаррі Поттер» Джоан Ролінґ та «Абетка», про які йдеться у «Викликах книжкової ери».

9 листопада відбувся ювілейний XX Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2020.

Кожного року 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.

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