Відома мережа супермаркетів відмовилася від продукції невістки Кернеса
Зневажливий анекдот про українців може повністю зруйнувати бізнес Прівалової
Торгово-промислова група Fozzy group пообіцяла прибрати всю продукцію ТМ Yaro з полиць супермаркетів «Сільпо». Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.
За його словами, з ним зв’язався керівник Fozzy group і повідомив, що «Сільпо» повністю прибере зі своїх полиць продукцію Yaro вже до 22 жовтня. Супермаркет також не має наміру більше здійснювати постачання товарів зазначеної марки.
При цьому покупців просять повідомляти про виявлені у продажу товари від Юлії Прівалової.
Раніше Rozetka зняла з продажу продукцію невістки Кернеса після її українофобського анекдоту.
Прівалова, яка є невісткою покійного мера Харкова Геннадія Кернеса і власницею бренду веганської їжі, під своїм фото на тлі Кремля написала українофобський анекдот.
Юлія Прівалова є власницею ТМ Yaro, під якою продають різну веганську їжу. Печиво у неї купували відомі українські мережі «Сільпо» та «Ідеаліст» і багато інших закладів.
До слова, днями столична IT-компанія потрапила у мовний скандал. У Києві компанія, яка працює у сфері IT, не прийняла на співбесіду програміста через те, що він говорить українською мовою. Як розповів сам IT-шник Антон Капелюшний, у компанії заявили, що у них всі спілкуються російською і це буде проблемою.
Нещодавно ще одна IT-компанія потрапила у скандал через українську мову. Скандал навколо співробітниці компанії, яку ідентифікували як Анастасію Польських, розгорівся після того, як вона назвала українську мову «мерзенною». Згодом компанія AllStars-IT звільнила цю співробітницю.
Влітку стався ще один скандал. Український стартап втратив фінансування через любов до Путіна. Український фонд стартапів відкликав фінансування стартапу Apiway у розмірі $50 тисяч. Причиною стала неприхована симпатія засновника Антона Виборного до статті російського президента.
Раніше Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Баранського, який принизив українців.