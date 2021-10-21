Відома мережа супермаркетів відмовилася від продукції невістки Кернеса

«Сільпо» повністю прибере зі своїх полиць продукцію Yaro до 22 жовтня

Зневажливий анекдот про українців може повністю зруйнувати бізнес Прівалової

Торгово-промислова група Fozzy group пообіцяла прибрати всю продукцію ТМ Yaro з полиць супермаркетів «Сільпо». Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

За його словами, з ним зв’язався керівник Fozzy group і повідомив, що «Сільпо» повністю прибере зі своїх полиць продукцію Yaro вже до 22 жовтня. Супермаркет також не має наміру більше здійснювати постачання товарів зазначеної марки.

Сергій Стерненко оприлюднив повідомлення представника мережі Сільпо

При цьому покупців просять повідомляти про виявлені у продажу товари від Юлії Прівалової.

Раніше Rozetka зняла з продажу продукцію невістки Кернеса після її українофобського анекдоту.

Прівалова, яка є невісткою покійного мера Харкова Геннадія Кернеса і власницею бренду веганської їжі, під своїм фото на тлі Кремля написала українофобський анекдот.

Юлія Прівалова образила українців

Юлія Прівалова є власницею ТМ Yaro, під якою продають різну веганську їжу. Печиво у неї купували відомі українські мережі «Сільпо» та «Ідеаліст» і багато інших закладів.

До слова, днями столична IT-компанія потрапила у мовний скандал. У Києві компанія, яка працює у сфері IT, не прийняла на співбесіду програміста через те, що він говорить українською мовою. Як розповів сам IT-шник Антон Капелюшний, у компанії заявили, що у них всі спілкуються російською і це буде проблемою.

Нещодавно ще одна IT-компанія потрапила у скандал через українську мову. Скандал навколо співробітниці компанії, яку ідентифікували як Анастасію Польських, розгорівся після того, як вона назвала українську мову «мерзенною». Згодом компанія AllStars-IT звільнила цю співробітницю.

Влітку стався ще один скандал. Український стартап втратив фінансування через любов до Путіна. Український фонд стартапів відкликав фінансування стартапу Apiway у розмірі $50 тисяч. Причиною стала неприхована симпатія засновника Антона Виборного до статті російського президента.

Раніше Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Баранського, який принизив українців.