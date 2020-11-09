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    Наука та освіта

    Сьогодні українці напишуть радіодиктант національної єдності

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    Сьогодні українці напишуть радіодиктант національної єдності - Сьогодні українці напишуть радіодиктант національної єдності
    Сьогодні українці напишуть радіодиктант національної єдності

    Диктант розпочнеться о 9:15

    Цього року відбудеться ювілейний 20-й радіодиктант національної єдності. Кожного року 9 листопада відзначається Дня української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.

    З нагоди свята тисячі прихильників української мови щороку беруть участь у флешмобі й по всьому світу долучаються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цьогорічний радіодиктант національної єдності буде ювілейним – 20-м за рахунком.

    Найактивнішими його учасниками традиційно є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі – у ньому беруть участь представники найрізноманітніших професій.

    9 листопада о 9:00 ведучі в студії «UA: Першого» розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам радіодиктант, який читатиме Римма Зюбіна, почнеться о 9:15.

    Текст диктанту оприлюднять на сайті  «Українського радіо» 11 листопада об 11:00.

    Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба. Його потрібно писати від руки на аркуші паперу, який можна сфотографувати і надіслати на електронну адресу  [email protected].

    Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

    Результати оголосять упродовж 1-2 місяців, залежно від кількості отриманих листів. Ті, хто напише без жодної помилки, отримають подарунковий набір книжок від «Українського радіо».

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