У МОЗ заявили, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації

В Україні введуть Covid-ревакцинацію

Міністерство охорони здоров'я України планує наступного року почати ревакцинацію населення від коронавірусу. Наразі міністерство не розглядає введення бустерного щеплення для всіх категорій населення. Про це в інтерв'ю заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін для телеканалу «Рада».

За словами Кузіна, наразі ведеться робота над рекомендацією бустерної вакцинації для людей з хронічними захворюваннями, які ослаблюють імунітет. А от масового запровадження бустеру, для інших категорій населення, не буде.

«Поки що не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, має отримати такі ж дві дози у 2022 році», – пояснив головний санлікар.

Наразі, як зазначив Кузін, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до Covid-19 з часом слабішає, навіть після щеплення.

«Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь», – додав він.

До слова, Хмельниччина з 23 жовтня посилює карантин: як працюватимуть магазини, ресторани та ринки.

Також у п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями. За минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

А кілька днів тому в реанімацію однієї з лікарень Києва надійшли відразу семеро осіб із підробленими сертифікатами про вакцинацію.

До слова, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

Водночас вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

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