Оприлюднено текст Всеукраїнського диктанту

Текст диктанту був оприлюднений на сайті «Українського радіо» 11 листопада

На сайті «Українського радіо» об 11:00 11 листопада оприлюднений текст радіодиктанту національної єдності-2020 під назвою «Виклики книжкової ери».

У прямому ефірі Суспільного радіодиктант читала акторка Римма Зюбіна. Текст «Виклики книжкової ери» створив письменник і видавець Іван Малкович.

У «Видавництві Івана Малковича «А-ба-ба-га-ла-ма-га» вийшли друком серія книг «Гаррі Поттер» Джоан Ролінґ та «Абетка», про які йдеться у «Викликах книжкової ери».

Публікуємо повний текст радіодиктанту національної єдності:

Виклики книжкової ери

Наприкінці минулого тисячоліття читачі стурбовано запитували: «Невже електронні носії витіснять традиційну книжку?» Але коли Джоан Ролінґ написала «Гаррі Поттера» і її серія романів розійшлася стомільйонними паперовими накладами, це питання втратило свою гостроту.

Сьогодні більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Проте з’явилися вони не випадково. Гадаю, це Бог так готує нас до далеких мандрівок. Це він підсунув нам ґаджети, щоб ми змогли колись забрати з собою на інші планети свої улюблені книжки, музику, фотографії, картини, — бо як інакше вдалося б це зробити?

Отож доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів, паперова книжка в безпеці. Однак деякі науковці стверджують, що коли люди нарешті зможуть зачати й народити в космічних умовах нове життя, то таке людське дитя буде схоже радше на знайомий кінематографічний образ «енелятка» — з великою головою, очима на пів обличчя, слабкими м’язами. Для нього, на відміну від нас, такі приємні відчуття, як гортання сторінок, запах паперу, будуть невідомі. І ось, напевно, вже аж тоді й запанує ера електронної книжки.

Але й це не страшно: головне — читати, і не так важливо, з яких носіїв. Бо книжки — це знання й емоції, які, на відміну від щоденного потоку інформації, залишаються з нами надовго.

Нагадаємо, 9 листопада відбувся ювілейний XX Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2020.

Кожного року 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.

З нагоди свята тисячі прихильників української мови щороку беруть участь у флешмобі й у всьому світі долучаються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Результати оголосять упродовж 1-2 місяців, залежно від кількості отриманих листів. Ті, хто напише без жодної помилки, отримають подарунковий набір книжок від «Українського радіо».