Офіс президента запровадив цензуру на телебаченні

Організатор цензури у Зеленського – Єрмак

Офис президента ввел цензуру на телевидении, но рассказали об этом публично только журналисты Общественного телевидения, ведущая Мирослава Барчук

Ведущая политической программы, уважаемая Мирослава Барчук рассказала о том, как внештатный советник главы офиса президента Михаил Подоляк командует журналистам кого показывать и кого не показывать, и запрещает Слугам народа выходить в эфир, если журналисты не согласовали с ним формат программы.

На самом деле, цензура и давление на телеканалы, прежде всего на самые крупные телеканалы олигархов, уже давно является очевидным фактом. Крупнейшие телеканалы как по команде все дружно не показали, что в расследовании Пандора фигурирует президент Украины Владимир Зеленский.

Зато все телеканалы олигархов показали в один день одновременно в лучшее время пиар-фильм офиса президента о том, как хорошо офис президента подготовил парад на День Независимости.

Как известно, руководители офиса президента Андрей Ермак и Сергей Шефир лично звонят и высказывают претензии владельцам и руководителям телеканалов. И тут несогласие может привести к задержкам с возвратом НДС, налоговыми проверками, и никто конфликтовать, конечно, не хочет.

Подоляк и еще одна сотрудница ОП Рена Назарова выполняют технические задачи, отдавая команды журналистам и спикерам офиса. А организатор цензуры у Зеленского сам глава ОП Ермак.

Очень печально, что президент Зеленский сказал, что он об этом не знает. Это откровенная ложь.

Что делать после публикации заявления Мирославы Барчук?

Поддержки со стороны всех коллег-журралистов, общественных организаций и гражданского общества.

Политической оценки комитета по вопросам свободы слова.

Правовой оценки Офиса генерального прокурора, в котором создана специальная комиссия по защите прав журналистов.

Цензор.Нет направит запрос, каков статус и полномочия в офисе президента у Михаила Подоляка и Рены Назаровой.

Цензура в Украине не станет популярной. Управлять вручную картинкой у нас пытались многие президенты, но ничем хорошим для них искажение реальности не заканчивалось.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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