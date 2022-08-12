Для частини українців англійська стане обов'язковою: кого це стосуватиметься 

В Україні готують законопроєкт про особливий статус англійської мови – Мінкульт

Англійська мова в Україні може набути статусу мови міжнародного спілкування. Такий законопроєкт готує Міністерство культури та інформаційної політики, розповів перший заступник глави відомства Ростислав Карандєєв у п’ятницю, 12 серпня. Як повідомляє пресслужба Мінкульту, на тлі курсу України до членства в ЄС ширша сфера застосування англійської допоможе активній інтеграції українців до європейської спільноти.

«Кожен українець, який вивчатиме англійську мову, буде значно більше обізнаний про європейське життя. Це також допоможе формуванню суб’єктності України у світових глобалізаційних процесах. Крім того, після нашої перемоги це впливатиме на зростання інвестиційної та туристичної привабливості України», – заявив Карандєєв.

За словами представника відомства, зараз з ініціативи Мінкульту створюють робочу групу для підготовки законодавства про статус англійської як мови міжнародного спілкування. За підсумками напрацювань групи розроблять законопроєкт про функціонування англійської мови, проведуть громадське обговорення та внесуть на розгляд Кабінету міністрів.

Карандєєв також розповів, що передбачає законопроєкт:

особливий статус англійської як мови міжнародного спілкування;

розширення сфери застосування англійської мови в Україні;

англійська мова буде обов'язковою в окремих сферах, що передбачають міжнародні комунікації.

Перший заступник міністра культури додав, що Україна зараз посідає 40 місце серед 112 країн світу за рівнем володіння громадян англійською мовою, і новий статус англійської повинен буде вирішити цю проблему.

У червні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що англійська мова може набути статусу мови ділового спілкування в Україні і що Кабмін зараз напрацьовує таку законодавчу ініціативу.