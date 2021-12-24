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    Фізкультура у школах може стати щоденним уроком – Міносвіти

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    В українських школах не вистачає спортивних занять&nbsp; - Фізкультура у школах може стати щоденним уроком – Міносвіти
    В українських школах не вистачає спортивних занять 
    фото з відкритих джерел

    Чимало дітей мають проблеми із здоров'ям через малорухливий спосіб життя

    Уроки фізкультури у школах можуть бути щодня, над цим питанням зараз працює Міністерство освіти. Про це в інтерв'ю «Слово і діло» розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

    «Ми дуже хочемо, щоби фізкультура була в школі щодня. Багато дітей не розвинені у спортивному плані, є ризики і ожиріння, і проблем зі здоров'ям… Тому дуже важливо робити якісь «руханки» спортивні, робити зарядки у школах, змінити пострадянські уроки… Пам'ятаєте, як ми стрибали через козла? Тому є дуже велике бажання, щоб справді було змінено уроки фізкультури, щоб ці уроки були щодня. Над цим питанням ми разом із МОН працюємо, і президент поставив завдання, щоб більше та частіше фізкультура була у школі», – сказав Гутцайт.

    Він також підтвердив, що саму концепцію уроків, вправи, буде змінено. «Зміняться, звичайно, діти не стрибатимуть через козла. Є багато різних вправ, рухливі ігри, які найбільше підходять для дітей», – додав він.

    Зазначимо, що у вересні у Полтаві на уроці фізкультури померла 10-річна школярка.

    Раніше 14-річний школяр у Запоріжжі пережив клінічну смерть. Йому стало зле під час уроку в навчальному закладі.

    У січні минулого року також у Запоріжжі помер підліток, який пережив клінічну смерть на шкільній перерві.

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    Теги: здоров'я спорт міністр Міністерство освіти і науки діти школа фізкультура Вадим Гутцайт школярі Катерина Гольцберг учитель
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    Фізкультура у школах може стати щоденним уроком – Міносвіти