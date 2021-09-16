У Полтаві на уроці фізкультури померла 10-річна школярка

Швидка, яка приїхала на виклик у школу, доставила дитину до лікарні, але врятувати життя дівчинки не вдалося

Дитині стало зле і вона втратила свідомість

У Полтаві померла 10-річна школярка після занять на уроці фізкультури. Як повідомили у пресслужбі поліції, дитині стало зле і вона втратила свідомість.

За попередньою інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради. На уроці фізкультури 15 вересня їй стало зле й вона втратила свідомість.

Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали карету екстреної медичної допомоги. Швидка, яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але врятувати життя дівчинки не вдалося.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокурати, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Обставини та причина смерті дитини встановлюються.

Як повідомлялося, у Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроці.

До слова, у США вчителька приклеїла маску на обличчя дев’ятирічному школяреві.

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