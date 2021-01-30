У Запоріжжі помер підліток, який пережив клінічну смерть на шкільній перерві

У Запоріжжі школяр на уроці пережив клінічну смерть

Лікарі три доби боролись за життя 16-річного Сашка

У Запоріжжі помер учень школи № 15, який пережив клінічну смерть на перерві.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Олена Ярошенко.

«Сьогодні зупинилося серце хлопця … учня 15-ї школи. Все місто і країна переживали й сподівалися, що все буде добре. Що він зможе і ми побачимо, як він танцює випускний вальс … Але він став ангелом. Від імені батьків 15-ї школи висловлюємо співчуття рідним», – йдеться у дописі Ярошенко.

Відомо, що підліток не мав хронічних хвороб та не скаржився на здоров'я. Що стало причиною зупинки серця, має встановити експертиза.

Як повідомлялося, 27 січня учень 11-А класу запорізької школи № 15 пережив клінічну смерть. На перерві хлопець раптово втратив свідомість у роздягальні спортзалу. Клас готувався до уроку фізкультури.

Однокласники покликали на допомогу вчителя фізкультури та шкільного медика, які робили школяреві непрямий масаж серця до приїзду «швидкої». У лікарні хлопець перебував у медикаментозному сні.