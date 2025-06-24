Формат НМТ може змінитися: це може негативно вплинути на деяких абітурієнтів

Директорка УЦОЯО заявила, що спроби розділити тест на дві частини можуть створити ще більше проблем

Одне з найчастіших зауважень до НМТ його тривалість

В Україні може змінится формат національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко на брифінгу.

Проте Вакуленко наголосила, що такі зміни можуть ускладнити доступ до освіти для абітурієнтів із прифронтових та окупованих територій.

Зазначається, що одне з найчастіших зауважень до НМТ його тривалість. Адже тестування триває до чотирьох годин, і багато хто втрачає концентрацію на фінальному етапі.

Директорка УЦОЯО повідомила, що спроби розділити тест на дві частини – наприклад, на два дні – можуть створити ще більше проблем. Це торкнеться тих, хто не має змоги двічі приїхати на пункт тестування, хто проживає у регіонах з постійними повітряними тривогами або перебуває за кордоном.

«Якщо ми розтягнемо тест на два дні, отримаємо подвоєне навантаження. А вступники можуть не встигнути пройти жодну з сесій. Це означає додаткову сесію і загалом чотири дні викликів», – пояснила вона.

Раніше «Главком» повідомляв, що заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький поділився «секретом» як можна отримати мінімальний бал на національному мультипредметному тесті (НМТ) з математики. За його словами, абітурієнтам достатньо вміти виконувати базові арифметичні дії, а 100 балів зі 200 можна «вгадати». За словами посадовця, рівень завдань, необхідних для отримання прохідного балу, відповідає програмі 5-6 класів.

Також «Главком» інформував, що учениця Дніпровського ліцею № 139 Єлизавета Окпокоро склала національний мультипредметний тест на найвищий можливий результат – 200 балів із трьох предметів.