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Вступ до магістратури-2025: продовжено реєстрацію для тих, хто не встиг

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Вступ до магістратури-2025: продовжено реєстрацію для тих, хто не встиг
Вступ до магістратури: реєстрація відкрита ще на два дні
фото з відкритих джерел

Учасники вступної кампанії до магістратури та аспірантури мають ще два дні на подання документів

Міністерство освіти і науки продовжило терміни реєстрації на єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдине вступне випробування (ЄВВ). Зареєструватися можна 16 та 17 червня 2025 року. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), передає «Главком».

Додаткову реєстрацію відкрили для тих, хто не встиг зареєструватися в основний період. Процедура реєстрації здійснюється через приймальну комісію обраного закладу вищої освіти. Вступник може зробити це очно або дистанційно.

У разі дистанційної реєстрації абітурієнтам потрібно:

  • надіслати на електронну пошту приймальної комісії скан-копії реєстраційних документів;
  • заповнити заяву-анкету з усіма необхідними даними для оформлення екзаменаційного листка.

Після завершення реєстрації УЦОЯО створить для кожного вступника персональну інформаційну сторінку – «Кабінет учасника вступних випробувань». Увійти до неї можна буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом.

До 26 липня на цих сторінках з’являться індивідуальні запрошення на додаткові сесії вступних випробувань. Ці сесії пройдуть виключно на території України.

Раніше «Главком» повідомляв, що вступ на бюджетну форму навчання до закладів вищої освіти Києва у 2025 році знову стане справжнім випробуванням, адже конкуренція за місця зростає, особливо на найпопулярніші спеціальності. За даними Освіта.ua, цьогорічний рейтинговий бал для вступу до столичних вишів коливається від 118 до 165 балів.

Нагадаємо, важливе питання будь-якої вступної кампанії – це бюджетні місця. Їхня кількість залежить від державного замовлення на підготовку фахівців із кожної спеціальності. Наразі проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще не винесений на розгляд Кабміну, однак обсяги держзамовлення вже обговорюються в МОН та Мінекономіки. Очікується, що що велике державне замовлення буде на всі спеціальності, пов’язані з інфраструктурою держави та її відбудовою: архітектура, будівництво, транспортні технології, інженерні спеціальності. У фокусі держави будуть і природничі науки: фізики, хіміки та математики.

До слова, в українських університетах навчаються понад 27 тис. іноземців. Найбільше студентів до України приїхало із Китаю. 

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Теги: ВНЗ студенти вступна кампанія

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