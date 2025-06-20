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В Україні стартують вступні випробування до магістратури і аспірантури: дати початку

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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В Україні стартують вступні випробування до магістратури і аспірантури: дати початку
В Україні стартують вступні випробування до магістратури та аспірантури
фото з відкритих джерел

Основна сесія триватиме до 12 липня, результати оприлюднять до 18 липня

В Україні 21 червня розпочнеться основна сесія вступних випробувань до магістратури. Відповідно до Календарного плану організації та проведення у 2025 році вступних випробувань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.02.2025 № 201, передбачено дві сесії вступних випробувань. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), передає «Главком».

Зазначається, що основна сесія триватиме з 21 червня до 12 липня, а додаткова – з 29 липня до18 серпня. Зазначеним наказом також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ або ЄВІ, – основний та додатковий. 

Основний етап реєстрації триватиме із 2 до 23 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на їхні інформаційні сторінки «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури».

Календар основної та додаткової сесій вступних випробувань до магістратури у 2025 році
Календар основної та додаткової сесій вступних випробувань до магістратури у 2025 році
фото: Український центр оцінювання якості освіти

У додатковий період з 16 до 17 червня матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або складання ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

До 12 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 18 липня, додаткової – до 22 серпня.

Раніше «Главком» повідомляв, що вступ на бюджетну форму навчання до закладів вищої освіти Києва у 2025 році знову стане справжнім випробуванням, адже конкуренція за місця зростає, особливо на найпопулярніші спеціальності. За даними Освіта.ua, цьогорічний рейтинговий бал для вступу до столичних вишів коливається від 118 до 165 балів.

Нагадаємо, важливе питання будь-якої вступної кампанії – це бюджетні місця. Їхня кількість залежить від державного замовлення на підготовку фахівців із кожної спеціальності. Наразі проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще не винесений на розгляд Кабміну, однак обсяги держзамовлення вже обговорюються в МОН та Мінекономіки. Очікується, що що велике державне замовлення буде на всі спеціальності, пов’язані з інфраструктурою держави та її відбудовою: архітектура, будівництво, транспортні технології, інженерні спеціальності. У фокусі держави будуть і природничі науки: фізики, хіміки та математики.

До слова, в українських університетах навчаються понад 27 тис. іноземців. Найбільше студентів до України приїхало із Китаю. 

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Теги: вступна кампанія студенти ВНЗ

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