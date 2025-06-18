Вступна кампанія-2025: усе, що потрібно знати

Вступна кампанія розпочинається 1 липня – з цього дня вступники зможуть створювати електронні кабінети та завантажувати в них необхідні документи

Цього року вступна кампанія до українських закладів вищої освіти відбуватиметься повністю в онлайн-форматі й проходитиме за чітко визначеним графіком. Починаючи з 1 липня, вступники зможуть створювати електронні кабінети в системі ЄДЕБО та завантажувати туди всі потрібні документи. «Главком» розповідає усе, що відомо про вступну кампанію-2025.

Особливості вступної кампанії на бакалаврат у 2025 році

Для вступу на бакалаврат абітурієнтам необхідно подати результати НМТ, які мають бути не нижчими за 100 балів із 200 можливих. У 2025 році дозволено використовувати результати тестування, складеного впродовж 2022–2024 років. Вступники зможуть подати до 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 10 заяв на контрактну форму навчання.

Під час обчислення конкурсного бала для обраної спеціальності до результатів з кожного предмета застосовуватимуться вагові коефіцієнти. Вони відображають важливість кожної дисципліни для конкретного фаху: що вищий коефіцієнт, то більший вплив має результат із цього предмета на загальний рейтинговий бал.

Терміни подання документів

Вступна кампанія розпочинається 1 липня – з цього дня вступники зможуть створювати електронні кабінети та завантажувати в них необхідні документи. Прийом заяв і документів стартує 19 липня. До цього моменту слід пройти медичні огляди або інші обов’язкові процедури, якщо такі передбачені умовами вступу. Останній день подання заяв – 1 серпня до 18:00.

Творчі конкурси та співбесіди

Вступники, які планують вступати на основі творчих конкурсів або усних співбесід, повинні пройти попередню реєстрацію: для участі у конкурсах чи співбесідах на бюджетну форму навчання – з 3 липня до 18:00 10 липня; для вступу виключно на контракт – з 3 липня до 18:00 25 липня.

Проведення творчих конкурсів заплановане на період з 8 по 19 липня включно. Для тих, хто претендує лише на контрактне навчання, конкурси можуть тривати до 1 серпня. Конкретні дати подання заяв та документів для участі у творчих конкурсах публікуються на офіційному сайті відповідного закладу вищої освіти. Там же вказуються й вимоги до мотиваційних листів.

Процедура зарахування

Формування рейтингових списків вступників та надання рекомендацій для зарахування на бюджет очікується до 6 серпня. Ті, хто отримає рекомендації, повинні підтвердити свій намір навчатися та виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня.

Остаточне зарахування вступників на бюджетні місця або за контрактом (за заявами з пріоритетами) відбудеться не пізніше 11 серпня. Для контрактної форми навчання, включаючи вступ за цільовими пільговими державними кредитами, зарахування триватиме до 30 серпня 2025 року.

Університети мають право організовувати одну або кілька хвиль подачі заяв на заочну форму навчання. Перша з них може стартувати не раніше 1 вересня. Після кожної такої сесії документи повинні бути розглянуті, а студенти зараховані не пізніше ніж за 15 днів. Остаточний термін завершення всіх етапів зарахування – 20 жовтня 2025 року.

Особливості вступної кампанії на магістратуру в 2025 році

Як і в попередні роки, у 2025 році для вступу на магістратуру вступники повинні скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Що таке ЄВІ?

ЄВІ є загальним вступним іспитом, який включає два компоненти:

тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК), що перевіряє логіку, аналітичне та критичне мислення;

тест з іноземної мови – англійської, німецької, французької або іспанської (на вибір вступника).

Що таке ЄФВВ?

Це фаховий іспит зі спеціальності, який оцінює знання в конкретній галузі (наприклад, право, економіка, психологія тощо). Його складають не всі вступники, а лише ті, хто обирає спеціальності, де це передбачено.

У 2025 році перелік спеціальностей, для яких ЄФВВ є обов’язковим, було розширено. Додано два нові тести: з «Мовознавства» та «Історії мистецтва». Усього буде 10 видів фахових випробувань.

Що потрібно складати залежно від спеціальності:

Гуманітарні, соціальні та економічні спеціальності: результати ЄВІ (можна подавати сертифікати 2023, 2024 або 2025 року) та ЄФВВ 2025 року.

Технічні напрями (енергетика, транспорт, кібербезпека тощо): ЄВІ (2023–2025) + або державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), або фаховий іспит (залежно від спеціальності).

Окремі спеціальності, визначені в додатку до правил прийому: необхідні ЄВІ, ЄФВВ та фаховий іспит.

Для решти – ЄВІ та фаховий іспит.

Якщо вступник планує подаватися на кілька різних спеціальностей, він повинен зважати на те, які тести потрібні для кожної з них. При цьому дозволяється скласти не більше двох ЄФВВ.

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

Реєстрація триватиме з 2 по 23 травня. Зробити це можна через приймальну комісію будь-якого закладу вищої освіти.

Нагадаємо, важливе питання будь-якої вступної кампанії – це бюджетні місця. Їхня кількість залежить від державного замовлення на підготовку фахівців із кожної спеціальності. Наразі проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще не винесений на розгляд Кабміну, однак обсяги держзамовлення вже обговорюються в МОН та Мінекономіки. Очікується, що велике державне замовлення буде на всі спеціальності, пов’язані з інфраструктурою держави та її відбудовою: архітектура, будівництво, транспортні технології, інженерні спеціальності. У фокусі держави будуть і природничі науки: фізики, хіміки та математики.