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НМТ-2025: скільки часу дійсні результати і що потрібно знати абітурієнтам

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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НМТ-2025: скільки часу дійсні результати і що потрібно знати абітурієнтам
Зазвичай результати тестування дійсні для вступу протягом трьох років
фото з відкритих джерел

Український центр оцінювання зазначив, що результати цьогорічного мультитесту будуть актуальними й у наступні роки

В Україні триває вступна кампанія. 2025 року абітурієнти складають національне мультипредметне тестування (НМТ). У Центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) пояснили, що результати НМТ-2025 року будуть актуальними для вступу на наступні роки. Цьогоріч для вступу діятимуть результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 року. Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко в коментарі «24 каналу», передає «Главком».

За словами Вакуленко, щороку у відповідному документі визначають термін дії результатів тестування, і наразі він становить щонайменше три роки: «Цьогоріч для вступу дійсні результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 року», – уточнила очільниця УЦОЯО.

Посадовиця сподівається, що така практика збережеться і в наступні роки. Проте остаточне рішення щодо строку чинності результатів ухвалює Міністерство освіти і науки України, погоджуючи відповідний нормативний документ. «Наразі ми не знаємо точно, адже відповідна норма – це норма порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у конкретному році», – пояснила вона.

Раніше Главком повідомляв, що заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький поділився «секретом» як можна отримати мінімальний бал на національному мультипредметному тесті (НМТ) з математики. За його словами, абітурієнтам достатньо вміти виконувати базові арифметичні дії, а 100 балів зі 200 можна «вгадати». За словами посадовця, рівень завдань, необхідних для отримання прохідного балу, відповідає програмі 5-6 класів. 

Також «Главком» інформував, що учениця Дніпровського ліцею № 139 Єлизавета Окпокоро склала національний мультипредметний тест на найвищий можливий результат – 200 балів із трьох предметів.

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Теги: студенти вступна кампанія освіта ЗНО

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