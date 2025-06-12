Вступ на бюджет: орієнтовні прохідні бали до київських вишів

Для низки спеціальностей встановлено підвищені вимоги до мінімального балу

Вступ на бюджетну форму навчання до закладів вищої освіти Києва у 2025 році знову стане справжнім випробуванням, адже конкуренція за місця зростає, особливо на найпопулярніші спеціальності. За даними Освіта.ua, цьогорічний рейтинговий бал для вступу до столичних вишів коливається від 118 до 165 балів, інформує «Главком».

Для низки спеціальностей встановлено підвищені вимоги до мінімального балу. Зокрема, вступники на такі напрямки, як «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Фармація, промислова фармація», «Медична психологія», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародне право» та «Міжнародні відносини», повинні мати рейтинговий бал не нижче 150.

Хоча прохідні бали можуть дещо змінюватися щороку залежно від конкурсної ситуації, очікується, що цьогорічні показники будуть приблизно такими ж, як і торік.

Найвищі прохідні бали у провідних вишах Києва (за даними минулого року):

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 165,81 бала;

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - 162,25 бала;

Університет «Київська школа економіки» - 161,16;

Національний університет «Києво-Могилянська академія» - 156,58 бала;

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця - 148,87 бала;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 140,29 бала;

Київський національний університет будівництва і архітектури - 140,23 бала;

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка - 140,16 бала;

Державний торговельно-економічний університет - 140,00 бала;

Київський національний лінгвістичний університет - 139,95 бала.

Варто пам'ятати, що на бюджет можна подати документи у п'ять ВНЗ, на платну форму навчання – 10 заяв. Абітурієнтам варто ретельно вивчати правила прийому вибраного вишу та спеціальності, а також стежити за оновленнями на сайтах закладів.

У яких закладах найнижчий рейтинговий бал:

Київський фаховий коледж прикладних наук - 118,53 бала;

Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства - 120,53 бала;

Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра - 126,45 бала;

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського - 126,77 бала;

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв - 127,50 бала.

Нагадаємо, важливе питання будь-якої вступної кампанії – це бюджетні місця. Їхня кількість залежить від державного замовлення на підготовку фахівців із кожної спеціальності. Наразі проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще не винесений на розгляд Кабміну, однак обсяги держзамовлення вже обговорюються в МОН та Мінекономіки. Очікується, що що велике державне замовлення буде на всі спеціальності, пов’язані з інфраструктурою держави та її відбудовою: архітектура, будівництво, транспортні технології, інженерні спеціальності. У фокусі держави будуть і природничі науки: фізики, хіміки та математики.

До слова, в українських університетах навчаються понад 27 тис. іноземців. Найбільше студентів до України приїхало із Китаю.