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У Дніпрі школярка склала НМТ на 200 балів із трьох предметів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Дніпрі школярка склала НМТ на 200 балів із трьох предметів
У ліцеї зазначають, що Єлизавета є не лише зразковою ученицею, а й символом сили та таланту української молоді
фото: Ліцей 139/Facebook

Єлизавета, випускница ліцею №139, отримала по 200 балів з української мови, математики та історії України

Учениця Дніпровського ліцею № 139 Єлизавета Окпокоро склала національний мультипредметний тест на найвищий можливий результат – 200 балів із трьох предметів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну Facebook-сторінку навчального закладу.

За результатами НМТ, Єлизавета отримала по 200 балів з української мови, математики та історії України.

«Це вражаюче досягнення – приклад сили волі, самовідданості й глибокої віри у власні можливості. Особливо цінним його робить те, що ці результати здобуті в умовах воєнного часу: під постійні звуки сирен, з перебоями електропостачання, на тлі тривожності та психологічного навантаження. Саме в таких обставинах гартується справжній характер, витримка й формується майбутня інтелектуальна еліта країни», – зазначається в повідомленні ліцею.

У закладі підкреслили, що Єлизавета є не лише зразковою ученицею, а й символом сили та таланту української молоді.

«Її результат надихає, зміцнює віру та нагадує: якісна освіта – це основа відновлення і поступу держави», – йдеться у публікації.

Раніше ми писали, що учень 11 класу Кострижівської школи Василь Щітка набрав максимальні 200 балів із трьох предметів Національного мультипредметного тесту – української, англійської мови та математики. Про це повідомила директорка навчального закладу Оксана Кисельова, передає «Главком» із посиланням на molbuk.ua.

У школі зазначили, що Василь здобув по 200 балів із кожного з трьох предметів, і подякували як самому випускникові, так і його вчителям і батькам за результат, якого вдалося досягти завдяки багаторічній праці.

Нагадаємо, цього року вступна кампанія до українських закладів вищої освіти відбуватиметься повністю в онлайн-форматі й проходитиме за чітко визначеним графіком. Починаючи з 1 липня, вступники зможуть створювати електронні кабінети в системі ЄДЕБО та завантажувати туди всі потрібні документи. «Главком» розповідає усе, що відомо про вступну кампанію-2025.

Теги: освіта іспит Дніпро

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