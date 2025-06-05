«Моя дитина змушена пакувати валізи». Пост українки про складний тест із математики сколихнув мережу

Мати випускниці звернулася до МОН через НМТ з математики

Солістка Національної опери Ольга Матушенко повідомила, що її донька-випускниця не змогла скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) з математики, що унеможливлює її вступ до українського вишу. За словами матері, дитина, яка є патріотом і мріє стати художницею, тепер змушена шукати вищу освіту за кордоном через цю, на її думку, «абсурдну вимогу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ольги Матушенко.

Ольга Матушенко звернулася до Міністерства освіти і науки України (МОН). Вона наголосила, що через такі умови вступного іспиту країна ризикує втратити ціле покоління митців.

«Ми не зможемо отримати вищу творчу освіту, бо не набрали бали з математики на НМТ. Математику, яку абсолютно не потребують у її майбутній фаховій діяльності. І ось тепер, через цю абсурдну вимогу, талановита дитина змушена шукати освіту за кордоном. Моя дитина хоче бути художницею. Вона патріот. Вона заслуговує на це право в Україні. Але замість цього змушена пакувати валізи», – розповіла Матушенко.

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Матушенко зазначила, що абітурієнти творчих спеціальностей готуються значно інтенсивніше, оскільки їм потрібно складати не лише НМТ, а й профільні творчі іспити. Попри те, що її донька старанно готувалася з репетиторами і успішно виконувала пробні тести на прохідні бали, стрес, повітряні тривоги та загальне навантаження у день іспиту негативно позначилися на її остаточному результаті.

Матушенко запропонувала МОН «рівні умови» для всіх, зауваживши: «Добре, тоді хай абітурієнти на прикладну математику складають живопис, диктант із сольфеджіо або грають на трубі. Чому би й ні? Рівні умови для всіх, правда?»

Вона гостро розкритикувала позицію міністерства: «Міністерство освіти і науки України, ви ставите бар’єри там, де має бути підтримка. Ви втрачаєте ціле покоління митців, бо вам легше вимагати «єдину» математику, ніж створити умови, що відповідають реальності творчих професій».

На підтвердження таланту доньки, оперна співачка поділилася у дописі її художніми роботами. Вона також розповіла, що дівчина вже закінчила художній коледж та пройшла додаткові курси, демонструючи свою відданість обраній професії.

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фото: Ольга Матушенко

Ця історія вже активно обговорюється в українських соцмережах, викликаючи хвилю обурення та солідарності. Користувачі зауважують, що це не перший випадок, коли талановиті діти, які обирають творчі професії, змушені виїжджати за кордон для здобуття вищої освіти через невідповідність системи вступних іспитів їхнім спеціальностям.

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Багато хто підкреслює, що така ситуація не лише підриває потенціал української культури та мистецтва, але й сприяє «відтоку мізків» і творчих кадрів з країни.

Нагадаємо, в одній із приватних шкіл Києва дитина постраждала від булінгу. Батькам вдалося виграти дві судові справи проти навчального закладу.