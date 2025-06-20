Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міносвіти розповіло, як дотягнути до прохідного балу на НМТ з математики

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Міносвіти розповіло, як дотягнути до прохідного балу на НМТ з математики
Михайло Винницький: Особа не склала математику. Що робити? По-перше, це не трагедія
фото: скріншот з відео

«Це рівень вгадування»: Заступник міністра освіти дав пораду, як отримати мінімальний бал на НМТ з математики

Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький поділився «секретом» як можна отримати мінімальний бал на національному мультипредметному тесті (НМТ) з математики. За його словами, абітурієнтам достатньо вміти виконувати базові арифметичні дії, а 100 балів зі 200 можна «вгадати». За словами посадовця, рівень завдань, необхідних для отримання прохідного балу, відповідає програмі 5-6 класів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю проєкту «Мейканемо».

«П'ятий-шостий клас. Треба вміти рахувати, додавати, віднімати. Бажано було б трошечки можливо множити і ділити. І от маєш ту математику, про яку йде мова. Якщо мова йде про 100 балів із 200 – це рівень вгадування реально. Так, щоб отримати високий бал з математики, тут вже важко. Але на 4–5 питань відповісти правильно насправді не важко», – пояснив Винницький.

Михайло Винницький також наголосив, що нескладання математики на НМТ не є трагедією і не закриває всі шляхи до освіти. Він запропонував випускникам кілька варіантів, а саме вступ до коледжу і «вільний рік» для кращої підготовки до наступної спроби скласти НМТ. 

«Особа не склала математику. Що робити? По-перше, це не трагедія. Ідеш в коледж, якщо дуже хочеш, а в коледж вступити можна без математики, можна без НМТ. Повчишся два роки в коледжі, ще раз напишеш НМТ, отримаєш кращу оцінку, прийдеш в університет зразу на другий курс. Як варіант а візьмеш собі рік вільного, не мусиш вступати цього року, вступиш наступного, будеш більш свідомо обирати свою професію», – додав заступник міністра.

Такі рекомендації для випускників торкаються нещодавнього скандалу. Як відомо, солістка Національної опери Ольга Матушенко повідомила, що її донька-випускниця не змогла скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) з математики, що унеможливлює її вступ до українського вишу. За словами матері, дитина, яка є патріотом і мріє стати художницею, тепер змушена шукати вищу освіту за кордоном через цю, на її думку, «абсурдну вимогу». 

Ольга Матушенко звернулася до Міністерства освіти і науки України (МОН). Вона наголосила, що через такі умови вступного іспиту країна ризикує втратити ціле покоління митців.

«Ми не зможемо отримати вищу творчу освіту, бо не набрали бали з математики на НМТ. Математику, яку абсолютно не потребують у її майбутній фаховій діяльності. І ось тепер, через цю абсурдну вимогу, талановита дитина змушена шукати освіту за кордоном. Моя дитина хоче бути художницею. Вона патріот. Вона заслуговує на це право в Україні. Але замість цього змушена пакувати валізи», – розповіла Матушенко.

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки освіта університет школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Де бізнесу брати фахові кадри? Поради від університету Метінвест Політехніка
Де бізнесу брати фахові кадри? Поради від університету Метінвест Політехніка
29 травня, 13:57
У Європі багато молоді мають вищу освіту
Де у Європі найвищий рівень освіти: статистика
28 травня, 12:22
Заступник міністра міністра освіти і науки стверджує, що ринок вже перенасичений по деяким професіям
В Україні перевиробництво стоматологів та журналістів. Міносвіти попередило випускників шкіл
4 червня, 16:56
Минулого року було змінено умови вступної кампанії до аспірантури, а зараз проводиться ретельна перевірка успішності навчання тих, хто вступив у 2022-2023 роках
Кінець «аспірантської лазівки»? Майже 5 тис. студентів відраховано з вишів
4 червня, 18:41
Матушенко запропонувала МОН «рівні умови» для всіх
«Моя дитина змушена пакувати валізи». Пост українки про складний тест із математики сколихнув мережу
5 червня, 18:55
За словами посадовиці, іноді для вчителя не забезпечені мінімальні умови праці
Освітня омбудсменка повідомила, на що найбільше скаржаться вчителі
9 червня, 11:43
Лещик заявила, що розуміє вчителів, коли учень проводить час у смартфоні на уроці, і вже є певна залежність від гаджета
В українських школах заборонять смартфони? Пояснення освітнього омбудсмена
9 червня, 13:37
Василь Щітка розповів, що старанно навчався ще з п’ятого класу, а в одинадцятому приділяв навчанню щодня по 5-7 годин
Школяр із Буковини склав НМТ на 200 балів із трьох предметів
Сьогодні, 05:37
Орест Сибіряк Білінчук-Портяк почав свій шлях у лавах «Госпітальєрів», долучившись у перші дні 2022 року
На війні загинув онук легенди УПА Орест Білінчук-Портяк
13 червня, 11:36

Наука та освіта

Міносвіти розповіло, як дотягнути до прохідного балу на НМТ з математики
Міносвіти розповіло, як дотягнути до прохідного балу на НМТ з математики
В Україні стартують вступні випробування до магістратури і аспірантури: дати початку
В Україні стартують вступні випробування до магістратури і аспірантури: дати початку
Одеська юракадемія судиться з Міносвіти: вимагає млн грн через заяву Винницького
Одеська юракадемія судиться з Міносвіти: вимагає млн грн через заяву Винницького
Школяр із Буковини склав НМТ на 200 балів із трьох предметів
Школяр із Буковини склав НМТ на 200 балів із трьох предметів
Вступна кампанія-2025: усе, що потрібно знати
Вступна кампанія-2025: усе, що потрібно знати
Вступ до магістратури-2025: продовжено реєстрацію для тих, хто не встиг
Вступ до магістратури-2025: продовжено реєстрацію для тих, хто не встиг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
59K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
33K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
14K
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
7426
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua