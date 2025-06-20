Міносвіти розповіло, як дотягнути до прохідного балу на НМТ з математики

«Це рівень вгадування»: Заступник міністра освіти дав пораду, як отримати мінімальний бал на НМТ з математики

Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький поділився «секретом» як можна отримати мінімальний бал на національному мультипредметному тесті (НМТ) з математики. За його словами, абітурієнтам достатньо вміти виконувати базові арифметичні дії, а 100 балів зі 200 можна «вгадати». За словами посадовця, рівень завдань, необхідних для отримання прохідного балу, відповідає програмі 5-6 класів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю проєкту «Мейканемо».

«П'ятий-шостий клас. Треба вміти рахувати, додавати, віднімати. Бажано було б трошечки можливо множити і ділити. І от маєш ту математику, про яку йде мова. Якщо мова йде про 100 балів із 200 – це рівень вгадування реально. Так, щоб отримати високий бал з математики, тут вже важко. Але на 4–5 питань відповісти правильно насправді не важко», – пояснив Винницький.

Михайло Винницький також наголосив, що нескладання математики на НМТ не є трагедією і не закриває всі шляхи до освіти. Він запропонував випускникам кілька варіантів, а саме вступ до коледжу і «вільний рік» для кращої підготовки до наступної спроби скласти НМТ.

«Особа не склала математику. Що робити? По-перше, це не трагедія. Ідеш в коледж, якщо дуже хочеш, а в коледж вступити можна без математики, можна без НМТ. Повчишся два роки в коледжі, ще раз напишеш НМТ, отримаєш кращу оцінку, прийдеш в університет зразу на другий курс. Як варіант а візьмеш собі рік вільного, не мусиш вступати цього року, вступиш наступного, будеш більш свідомо обирати свою професію», – додав заступник міністра.

Такі рекомендації для випускників торкаються нещодавнього скандалу. Як відомо, солістка Національної опери Ольга Матушенко повідомила, що її донька-випускниця не змогла скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) з математики, що унеможливлює її вступ до українського вишу. За словами матері, дитина, яка є патріотом і мріє стати художницею, тепер змушена шукати вищу освіту за кордоном через цю, на її думку, «абсурдну вимогу».

Ольга Матушенко звернулася до Міністерства освіти і науки України (МОН). Вона наголосила, що через такі умови вступного іспиту країна ризикує втратити ціле покоління митців.

«Ми не зможемо отримати вищу творчу освіту, бо не набрали бали з математики на НМТ. Математику, яку абсолютно не потребують у її майбутній фаховій діяльності. І ось тепер, через цю абсурдну вимогу, талановита дитина змушена шукати освіту за кордоном. Моя дитина хоче бути художницею. Вона патріот. Вона заслуговує на це право в Україні. Але замість цього змушена пакувати валізи», – розповіла Матушенко.