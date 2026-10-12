Рада ухвалила закон, якого вимагала Угорщина

Угорщина блокувала просування переговорів, посилаючись на питання дотримання прав угорської меншини в Україні

Документ унормовує право національних меншин і корінних народів здобувати освіту рідною мовою за умови вивчення української

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №16119 про право дітей із національних меншин і корінних народів України здобувати освіту рідною мовою. Документ підтримали 266 народних депутатів. За основу законопроєкт отримав 273 голоси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Ухвалення закону має сприяти розблокуванню Угорщиною відкриття переговорних кластерів України з Європейським Союзом. Будапешт раніше висував вимоги щодо забезпечення прав угорської національної меншини в Україні, зокрема у сфері освіти.

Законопроєкт №16119 унормовує право дітей із національних меншин та корінних народів навчатися рідною мовою за умови обов’язкового вивчення державної мови – української.

Після ухвалення документа голові Верховної Ради доручили невідкладно підписати його та направити на підпис президенту України.

Відкриття переговорних кластерів є одним із наступних етапів переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Для просування цього процесу потрібна згода всіх держав-членів ЄС.

Угорщина блокувала просування переговорів, посилаючись на питання дотримання прав угорської меншини в Україні. Ухвалення законопроєкту має стати кроком до врегулювання цих розбіжностей.

Варто зазначити, що Угорщина може вже цього тижня припинити блокувати просування України на наступному етапі переговорів про вступ до Європейського Союзу.

За даними журналістів, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив угорським дипломатам не блокувати надсилання Україні та Молдові листів щодо потенційного відкриття двох наступних переговорних кластерів – «Внутрішній ринок» та «Конкурентоспроможність».