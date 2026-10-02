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Українців чекають нові правила для імпортних продуктів: що зміниться у магазинах

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Українців чекають нові правила для імпортних продуктів: що зміниться у магазинах
Імпортні продукти з іноземними етикетками зможуть продаватися за умови доступності інформації про них українською мовою
фото:freepik.com

Перехідний період для продажу частини імпортних харчових продуктів із маркуванням іноземною мовою завершиться навесні 2027 року

До 1 квітня 2027 року в Україні дозволено ввозити, вводити в обіг та продавати фасовані імпортні харчові продукти, на упаковці або етикетці яких обов'язкова інформація викладена не державною мовою. Про це розповідає «Главком» із посиланням на постанову Кабінету міністрів №1167 від 23 вересня 2026 року.

Йдеться про тимчасовий механізм, який уряд запровадив у межах змін до правил маркування харчових продуктів. Основні положення постанови набирають чинності з 1 квітня 2027 року.

Які умови діятимуть до квітня

До завершення перехідного періоду імпортні фасовані продукти з маркуванням іноземною мовою можуть потрапляти на український ринок за умови, що партія супроводжується повною інформацією про продукт українською мовою.

Такі відомості мають бути зазначені у супровідних документах у паперовій або електронній формі на всіх етапах харчового ланцюга.

При цьому споживач повинен мати вільний доступ до цієї інформації до придбання товару. Для дистанційної торгівлі обов'язкова інформація українською також має бути доступною покупцеві до моменту продажу, за винятком даних про мінімальний строк придатності або дату «вжити до».

Що станеться після 1 квітня 2027 року

Після завершення перехідного періоду нові партії фасованих імпортних харчових продуктів без обов'язкової інформації державною мовою на упаковці або етикетці не зможуть користуватися цим винятком.

Водночас продукцію, яка була введена в обіг за перехідними правилами до 1 квітня 2027 року, не потрібно буде автоматично вилучати з магазинів. Така продукція зможе залишатися в обігу до закінчення мінімального строку придатності або граничного строку споживання - дати «вжити до».

Окремо уряд передбачив правила для дитячого харчування та харчових продуктів для спеціальних медичних цілей. На період воєнного стану їх можна ввозити як гуманітарну допомогу навіть у разі маркування мовою, відмінною від державної.

Що ще змінила постанова

Постанова №1167 також передбачає, що під час воєнного стану на первинному пакуванні харчового продукту допускається розміщення торговельної марки, яка відрізняється від торговельної марки на зовнішньому пакуванні, якщо продукт виготовлений одним і тим самим оператором ринку.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні відновилися повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Зокрема, обов'язкова інформація про продукт має надаватися державною мовою, а зазначені на упаковці дані повинні відповідати фактичному складу продукції, зокрема містити інформацію про алергени, харчову цінність та умови зберігання. Водночас продукція, яку промаркували за тимчасовими правилами до 1 жовтня, може залишатися в обігу до завершення строку придатності.

Для фасованих імпортних харчових продуктів із маркуванням іноземною мовою уряд встановив окремий перехідний порядок. До 1 квітня 2027 року такі товари можна ввозити, вводити в обіг та продавати, якщо повна обов'язкова інформація українською мовою міститься у супровідних документах, а споживач має безоплатний доступ до неї до придбання товару. Після 1 квітня нові партії вже не зможуть користуватися цим перехідним порядком. Продукція, яку законно ввели в обіг до цієї дати, зможе залишатися у продажу до завершення строку придатності.

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Теги: імпорт продукти мова

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