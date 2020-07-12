  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Київські школярі назвали Крим «російським» і принизили кримських татар: деталі скандалу

    • Розсилка
    Голова Меджлісу Рефат Чубаров запросив в Офіс Меджлісу кримськотатарського народу випускників, які допустили образливі випади проти кримськотатарського народу - Київські школярі назвали Крим «російським» і принизили кримських татар: деталі скандалу
    Голова Меджлісу Рефат Чубаров запросив в Офіс Меджлісу кримськотатарського народу випускників, які допустили образливі випади проти кримськотатарського народу

    Школярі записали відео з образами на адресу кримських татар. Після розголосу вони вибачилися

    Після складання ЗНО з історії України декілька випускників київської міської школи №90 записали та виклали в інтернет відео з образливими висловлюваннями на адресу кримських татар. Крім того, один зі школярів заявив, що «Крим — це Росія».

    Увагу на відео звернув голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Школярі вже видалили відео, однак його можна знайти у соцмережах.

    Увага, на відео є нецензурна лексика.

    Керівництво Київської міської школи № 90 вже опублікувало у Facebook офіційні вибачення за своїх вихованців.

    «Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці. Повною мірою розділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань в будь-чию сторону», — йдеться у заяві школи.

    Там додали, що зроблять усе можливе, щоб не допустити повторення подібної ситуації. 

    Троє школярів, які знялися у відео, також розмістили свої персональні публічні вибачення за скоєне ними.

    «У зв’язку з вищевикладеним, в Меджлісі кримськотатарського народу закликають усіх співгромадян, яких відчули себе ображеними внаслідок допущених на адресу кримськотатарського народу брудних висловлювань, задовольнитися офіційними вибаченнями керівництва Київської міської школи № 90 і вибаченнями випускників», — зазначив Чубаров.

    Окрім того, Чубаров запросив в Офіс Меджлісу кримськотатарського народу випускників, які допустили образливі випади проти кримськотатарського народу, але потім вибачилися за скоєне. Він пообіцяв, що там лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв особисто вручить кожному з них книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

    У міністерстві освіти і науки України відзначили, що школярі у своєму ролику 9 липня обурювалися змістом сертифікаційної роботи, а зокрема завданням № 25, метою якого є перевірка знань про події та персоналій, пов'язаних з кримськотатарським народом.

    6_04

    «Особливо прикрим є те, що учасники ЗНО, присутні на відео, у блюзнірській формі висловлюються на адресу кримськотатарського народу й дозволяють собі емоційні вигуки, що заперечують територіальну цілісність України», - йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

    Поведінку школярів, які записали відео з образами на адресу кримських татар, пов'язують саме з тим, що на ЗНО з історії були питання про Крим, а випускники, швидше за все, просто не змогли відповісти на них. Це «спонукало» підлітків на таку неадекватну реакцію.

    В центрі зауважили, що попри вибачення школи та випускників «в соціальних мережах звучать неприпустимі у сучасному світі агресивні вигуки, спрямовані на розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі».

    Також у Міносвіти висловили щиру подяку Меджлісу кримськотатарського народу «за конструктивну реакцію на прикрий інцидент».

    До слова, президент Зеленський підписав закон про скасування ЗНО для вступників із окупованих територій.

    Раніше освітній омбудсмен в інтерв’ю «Главкому» розказав, чи потрібно робити зауваження учням, які на перервах спілкуються російською.

    Читайте також: 
    Крим кримські татари ЗНО-2020 Рефат Чубаров Мустафа Джемілєв Міністерство освіти і науки школа інтернет школярі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ