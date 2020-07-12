Київські школярі назвали Крим «російським» і принизили кримських татар: деталі скандалу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Меджлісу Рефат Чубаров запросив в Офіс Меджлісу кримськотатарського народу випускників, які допустили образливі випади проти кримськотатарського народу

Школярі записали відео з образами на адресу кримських татар. Після розголосу вони вибачилися

Після складання ЗНО з історії України декілька випускників київської міської школи №90 записали та виклали в інтернет відео з образливими висловлюваннями на адресу кримських татар. Крім того, один зі школярів заявив, що «Крим — це Росія».

Увагу на відео звернув голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Школярі вже видалили відео, однак його можна знайти у соцмережах.

Увага, на відео є нецензурна лексика.

Керівництво Київської міської школи № 90 вже опублікувало у Facebook офіційні вибачення за своїх вихованців.

«Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці. Повною мірою розділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань в будь-чию сторону», — йдеться у заяві школи.

Там додали, що зроблять усе можливе, щоб не допустити повторення подібної ситуації.

Троє школярів, які знялися у відео, також розмістили свої персональні публічні вибачення за скоєне ними.

«У зв’язку з вищевикладеним, в Меджлісі кримськотатарського народу закликають усіх співгромадян, яких відчули себе ображеними внаслідок допущених на адресу кримськотатарського народу брудних висловлювань, задовольнитися офіційними вибаченнями керівництва Київської міської школи № 90 і вибаченнями випускників», — зазначив Чубаров.

Окрім того, Чубаров запросив в Офіс Меджлісу кримськотатарського народу випускників, які допустили образливі випади проти кримськотатарського народу, але потім вибачилися за скоєне. Він пообіцяв, що там лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв особисто вручить кожному з них книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

У міністерстві освіти і науки України відзначили, що школярі у своєму ролику 9 липня обурювалися змістом сертифікаційної роботи, а зокрема завданням № 25, метою якого є перевірка знань про події та персоналій, пов'язаних з кримськотатарським народом.

«Особливо прикрим є те, що учасники ЗНО, присутні на відео, у блюзнірській формі висловлюються на адресу кримськотатарського народу й дозволяють собі емоційні вигуки, що заперечують територіальну цілісність України», - йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Поведінку школярів, які записали відео з образами на адресу кримських татар, пов'язують саме з тим, що на ЗНО з історії були питання про Крим, а випускники, швидше за все, просто не змогли відповісти на них. Це «спонукало» підлітків на таку неадекватну реакцію.

В центрі зауважили, що попри вибачення школи та випускників «в соціальних мережах звучать неприпустимі у сучасному світі агресивні вигуки, спрямовані на розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі».

Також у Міносвіти висловили щиру подяку Меджлісу кримськотатарського народу «за конструктивну реакцію на прикрий інцидент».

До слова, президент Зеленський підписав закон про скасування ЗНО для вступників із окупованих територій.

Раніше освітній омбудсмен в інтерв’ю «Главкому» розказав, чи потрібно робити зауваження учням, які на перервах спілкуються російською.