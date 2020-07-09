ЗНО з історії: скількох абітурієнтів і чому не допустили до тестування



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У ЗНО з історії взяли участь понад 178 тисяч осіб

У зовнішньому незалежному оцінюванні з історії України, що відбулося 9 липня, взяли участь 178 714 осіб – це 67,7% від загальної кількості зареєстрованих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства науки та освіти України.

До тестування не допустили 75 учасників, з них 17 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Роботу 120 учасників було припинено дочасно через порушення процедури тестування.

Поріг «склав/не склав» та результати ЗНО з історії України буде визначено до 24 липня. Результати з’являться на сторінках учасників до 25 липня.

Ті, хто не змогли взяти участь в основній сесії тестування з історії України через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Інструкцію, як це зробити, розміщено за посиланням на сайті УЦОЯО.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року стартувала 25 червня. У безпечних умовах вже відбулись тестування з математики, української мови і літератури, фізики та іноземних мов.

Решта тестувань основної сесії ЗНО – з біології, географії та хімії – відбудуться наступного тижня.

Нагадаємо, 6 липня відбулося ЗНО з іноземних мов.

Також повідомлялося, що Рада схвалила скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу.

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