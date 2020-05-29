Україна розраховує на відновлення підтримки з боку Угорщини в НАТО – Кулеба



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Дмитро Кулеба: ми налаштовані працювати на позитивний результат, коли наші країни виграватимуть від співробітництва, а не програватимуть від конфронтації Фото: Nepop Liuba

Очільник МЗС України: Угорщина також може завжди розраховувати на підтримку її ініціатив у Центральній Європі з боку України

Україна розраховує на відновлення повноцінної підтримки з боку Угорщини в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня на спільному брифінгу з угорським колегою Петером Сіярто в Будапешті, повідомляє «Укрінформ».

«Я хочу наголосити, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб між Україною та Угорщиною існували будь-які суттєві істотні проблеми. Ми маємо перегорнути цю сторінку, ми маємо знайти всі рішення, які вигідні нашим країнам, і надалі підтримувати одне одного в усіх можливих форматах. Ми розраховуємо на те, що буде відновлена повноцінна підтримка Угорщиною України в НАТО", - сказав Кулеба.

Він додав, що Угорщина також може завжди розраховувати на підтримку її ініціатив у Центральній Європі з боку України, оскільки наша держава теж належить до великої сім’ї центральноєвропейських держав.

«Ми налаштовані працювати на позитивний результат, коли обидві наші країни виграватимуть від співробітництва, а не програватимуть від конфронтації», - акцентував міністр.

Раніше на цьому брифінгу міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що спільні українсько-угорські комісії з питань економіки, захисту нацменшин та освіти в червні займуться напрацюванням проєктів рішень для вирішення розбіжностей країн у позиції щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Угорщині з першим невіртуальним візитом з часу запровадження обмежувальних заходів з протидії пандемії коронавірусу Covid-19.

Між іншим, у березні Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО. Таким чином Будапешт намагається тиснути на Київ, посилаючись на «захист прав національних меншин».

До відома, 14 листопада 2019 року року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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