Шлях до НАТО має бути закритий. Угорські політики знову звинуватили Україну



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Янош Бенцик, член скандальної партії Jobbik

Дипломатичний конфлікт між Україною та Угорщиною триває після прийняття нового українського закону про освіту

Угорщина послідовно блокує зближення України із Північноатлантичним альянсом.

Про це пише Мукачево.нет.

Так, голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик, член скандальної партії Jobbik, наголосив на тому, що вето має зберігатися до тих пір, поки не буде відчутного вирішення питання щодо закарпатських угорців.

Як відомо, наприкінці жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України.

Дипломатичний конфлікт між Україною та Угорщиною триває після прийняття нового українського закону про освіту, який, на думку Будапешта, порушує права етнічних угорців, які проживають у Закарпатській області України.

Між іншим, ще у вересні віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не може розраховувати на зміни для себе в рамках співпраці з НАТО, доки не вирішено питання двосторонніх відносин з Угорщиною. Нагадаємо, прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан хоче створити анклав на Закарпатті.

До слова, у вересні Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про «громадянську війну» в Україні.

Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.