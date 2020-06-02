Угорці готуються до війни? Країна різки збільшує кількість військових вишів



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Збройні сили Угорщини

Підготовка до будівництва двох нових військових шкіл вже розпочалася у містах Годмезвашаргей та Секешфехервар

В Угорщині планують відкрити до 10 нових вишів, коледжів та шкіл з підготовки військових. Більшість військових шкіл були закриті з моменту скасування в країні обов'язкової військової служби у 2014 році.

За інформацією, яку надало виданню Nepszava Міністерство оборони Угорщини, інформація відповідає дійсності і відкриття закладів з підготовки військових планується у період до 2030 року.

Зокрема підготовка до будівництва двох нових військових шкіл вже розпочалася у містах Годмезвашаргей та Секешфехервар.

«Метою є забезпечення угорських Збройних сил кадрами, надійною базою у освітніх закладах, які раніше були закриті соціалістичним урядом», - зазначають в Міністерстві оборони Угорщини.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово.

Представника Угорщини турбує, що українська армія має намір розмістити батальйон чисельністю близько 800 осіб в місті з найвищою часткою угорців серед населення. А особливо пояснення Міноборони України про те, що цей крок необхідний через погрози територіальній цілісності країни.

«Це означає, що Київ вважає угорську національну спільноту фактором загрози, що є обурливим, і саме тому Угорщина категорично відкидає це», – сказав Сійярто.

До слова, раніше Угорщина назвала умову розблокування засідань Ради Україна-НАТО. Будапешт чекає на «вирішення питань мови та освіти угорської нацменшини».

Як раніше на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Україна розраховує на відновлення повноцінної підтримки з боку Угорщини в НАТО.

До відома, 14 листопада 2019 року року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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Джерело: Mukachevo.net