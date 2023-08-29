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Зарано раділи F-16? В Atlantic Council розкрили серйозні недоліки винищувачів

glavcom.ua
Зарано раділи F-16? В Atlantic Council розкрили серйозні недоліки винищувачів
Україні необхідно знизити свої очікування щодо впливу винищувачів F-16 на війну
фото: DW

Не дивлячись на велику кількість переваг, у винищувачів є й чимало недоліків 

Довгий час Україна вела переговори з дружніми країнами про гостру потребу у винищувачах F-16, і вони завершились успіхом. Відразу кілька держав висловили намір передати нам довгоочікувану техніку, незабаром розпочнеться навчання пілотів, але літаки мають і серйозні недоліки, про які розповідає Atlantic Council.

У статті йдеться про те, що Україні необхідно знизити свої очікування щодо впливу винищувачів F-16 на війну. Багато систем ППО істотно обмежило можливість військово-повітряних сил підтримувати наступ з обох сторін.

Російські зенітно-ракетні комплекси С-400 надзвичайно небезпечні для всіх літаків України, у тому числі й F-16, оскільки здатні завдавати ударів по повітряних суднах на середній та великій висоті. Для цього ЗРК можуть знаходитись на території Криму, Росії чи Білорусі.

Зазначається також, що українським пілотам доведеться працювати на низькій висоті, використовуючи рельєф для боротьби з радарами, але ця тактика поставить F-16 у невигідне становище для російських літаків.

На закінчення автори публікації нагадали про те, що росіяни знищили чимало українських літаків шляхом завдання ракетних ударів у той час, коли вони не в повітрі. Від цього не будуть захищені й американські винищувачі після того, як прибудуть до нашої країни.

Також ми розповідали, що винищувачі F-16 Україна може почати використовувати вже навесні 2024 року. Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що треба враховувати час на навчання та підготовку інфраструктури. Як зауважив голова Міноборони України, поява винищувачів на фронті може «змінити правила гри» у війні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки планують розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже у жовтні. Представник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що льотна підготовка розпочнеться на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона.

Читайте також: Чи дійсно винищувачі F-16 – «чарівна паличка» для України?
Теги: навчання Олексій Резніков наступ росіяни літак винищувач

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