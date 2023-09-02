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У США поліція застрелила вагітну жінку, яка відмовилася вийти з машини (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У США поліція застрелила вагітну жінку, яка відмовилася вийти з машини (відео)
Поліцейські застрелили жінку, бо вона відмовилася вийти з машини
фото: скріншот із відео

Та'Кія Янг була матір'ю двох хлопчиків та мала народити третю дитину в листопаді

21-річна Та'Кія Янг померла 24 серпня, коли її застрелили поліцейські в її машині біля продуктового магазину Kroger у містечку Блендон, передмісті Колумбуса. Про це пише BBC News.

На відео з натільної камери правоохоронців, опублікованому в п'ятницю, помітно, як один поліцейський стоїть перед її автомобілем і стріляє прямо в неї, коли жінка, ймовірно, намагається їхати в його напрямку.

На відео можна побачити, як двоє офіцерів розмовляють із пані Янг приблизно за одну хвилину до того, як пролунає постріл.

Один офіцер стоїть біля її дверей і неодноразово каже їй «Вийти з машини!».

«Для чого?» – двічі запитує вона, і додає: «Я не збираюся цього робити».

Інший поліцейський, який перебуває попереду автомобіля, тримає ліву руку на капоті, а в іншій руці – пістолет.

«Ви мене застрелите?» – запитує вона за мить до того, як пролунає один постріл, і поліцейський швидко зійде з маршруту автомобіля.

Потім помітно, як поліцейські розбивають автомобільне віконце після того, як автомобіль в'їхав у цегляну стіну біля входу в магазин.

Правоохоронці кажуть, що намагалися надати медичну допомогу, але ані мати двох дітей, ані її ненароджена дитина не вижили.

«Це була трагедія. Сім'я пані Янг, зрозуміло, дуже засмучена», – заявив у п'ятницю начальник поліції Блендона Джон Белфорд.

«Хоча ніхто з нас не може повністю зрозуміти глибину їхнього болю, ми всі можемо згадати про них у наших молитвах і дати їм час і простір, щоб впоратися з цим жахливим поворотом подій», – додав він.

Обидва офіцери, особи яких не розголошують, були на автостоянці під час виклику, не пов'язаного з імовірною крадіжкою. Після стрілянини їх обох відправили в адміністративну відпустку. Офіцера, який стояв біля вікна машини, повернули до виконання службових обов'язків, а той, що стріляв, залишається у відпустці.

Відео переглянула сім'я пані Янг до того, як воно було опубліковано в п'ятницю. У заяві сім'я заявила, що стрілянина «очевидно є кримінальним актом», і її можна було «уникнути».

Управління поліції міста Блендон звернулося до Бюро кримінальних розслідувань Генерального прокурора Огайо з проханням розслідувати стрілянину.

Пані Янг була матір'ю двох хлопчиків шести і трьох років. Її рідні кажуть, що вона мала народити третю дитину в листопаді.

 

Теги: трагедія прокурор машини автомобіль поліція жінка магазин стрілянина відео пістолет дитина

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