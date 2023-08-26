Про навчання аеророзвідників. Може ви почнете вчити людей воювати нарешті?

Аеророзвідка – це комплекс дій, який звʼязаний як з оперуванням інформацією на полі бою, так і з взаємодію з дружніми підрозділами та засобами

Навчити пілотувати БПЛА любого типу, навіть «Байрактар», відносно нескладно

Нещодавна я зіткнувся з переходом бійців в свій підрозділ, і вперше стикнувся з таким феноменом як «випускники школи аеророзвідки». Це, як я зрозумів, доволі поширене зараз явище, всі зараз відкривають якісь школи та когось вчать. Аеророзвідників звісно. І розгрібати результати навчання приходиться вже тим, до кого ці «аеророзвідники» приходять.

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Так ось. Я розумію що ті хто роблять це навчання, вони дійсно хочуть якнайкраще. Але нагадаю вам, що відправляти на війну ненавченних – це зраджувати їх. І неважливо, чи гарними мотивами ви керувались, чи просто вам було пох, я так розумію, тому так навчу, а що далі – то не моя проблема. Причому я бачу що таких «шкіл» стає все більше, і я б попрохав підійти до процесу із розумінням питання.

Якщо ви вчите керуванню крилом/коптером на полігонах – то ви вчите не аеророзвідника, а пілота!!!

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Тобто людину яка може пілотувати!!!

А не проводити аеророзвідку. Аеророзвідка – це комплекс дій, який звʼязаний як з оперуванням інформацією на полі бою, так і з взаємодію з дружніми підрозділами та засобами. Так, я розумію що тема хайпова, але між шкодою та користю тут дуже тонка грань, як між дружнім та ворожим РЕБом.

Навчити пілотувати БПЛА любого типу, навіть Байрактар, відносно нескладно. Складно воювати.

В армію приходять люди які пройшли якісь курси, командир думає що ну ось, аеророзвідник, ну йди і розвідуй, а людина попав в бойову ситуацію не знає що робити. Бо коптерщиків не вчать як працювати з інформацією, як координуватись з штурманом та організовувати карусель, як робити звіти, ударників не вчать саперному ділу (ну він же блд з боєприпасом працювати буде, нах йому це дійсно потрібно?), фізику, як працюють які частоти, діаграми спрямованості, в чому різниця, чому одні частоти давляться на великих площах, а інши на маленьких, які ТТХ російських РЕБів, як вони виглядають та тактику їх розміщення та застосування, модулі коптерів, принцип роботи модуля антиджамера GNSS та CRPA, та їх аналоги різних виробників – ні, не треба, ось тут на полігоні стікі потримай, вау, в тебе дрон літає і щось бачить – ну ти аеророзвідник!

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З крилами теж проблема, ешелонована оборона ЗРК, як крило бачить який ЗРК, системи РЕР та триангуляції, як вас бачить ворог на своїх засобах, як захистити крило під час корегування, коли ворог знає приблизно в якому районі літає крило (бо туди снаряди прилітають) координація підрозділів та інше – нах не потрібно, ага. Школи аеророзвідки.

Можна цих людей, які вчать, на фронт хоча б на місяць? Ну там під Донецьк, чи Бахмут, чи Запоріжський напрямок, де РЕБ, РЕР, ППО та загальний шок від того, як швидко все змінюється? Ну серйозно, може досить кидати аеророзвідників, як сліпих кошенят у відро, або випливуть (якщо в бригаді є досвідчені екіпажі, вони навчать), або втратять борти і будуть сидіти на дупі рівно.

Навчити літати нескладно. Важко навчити воювати. То може ви почнете вчити людей воювати нарешті? В нас не так багато БПЛА, щоб їх втрачати.

Я колись займався питанням снайпінгу. Так ось, я ніколи не писав що треба багато гвинтівок, задонатьте мені багато грошей і я на них накуплю зброї і всіх вбʼємо. Я сам навчився, потім пішов з гвинтівкою сам в окопи, щоб розуміти що до чого. Вчив людей, але тому що сам знав. І тому був снайпером, а не стрілком. І вчив не тільки як зібрати красиву групу пострілів на аркуші паперу, чи влучити в гонг на кілотметр, а як маскуватись, тактику використання тепловізійних прицілов, роботи групи з використанням виносного монітору, візуального та тепловізійного маскування, та багато іншого. Я вчив людей і сам сидів з ними в окопах. І гвинтівку я купляв тільки тоді, коли бачив що є здатна на цю роботу людина. Бо снайпінг це складно. Це не в окопі сидіти на чергуванні, це бути на дистанції і траєкторії прямого пострілу, і помилка там фатальна. Саме більше що мене хвилювало – це те що я неправильно щось покажу, чи недовчу, і людина загине. Тому до питання я відносився дуже серйозно.

Але бачу всім простіше організувати школу пілотів на полігоні, на який раз за навчання притягнуть старий Буковель, щоб подавити акуратно борт, та дати сертифікат. Навіть обмін досвідом з пілотами, які виконували задачі на ділянках, куди відправлють «аеророзвідника» не роблять. Хоча це рішення на поверхні знаходиться.

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Так що маю надію, ті хто треба побачать цей пост, та все ж таки закцентують зусилля щоб еволюціонувати до підготовки саме аеророзвідників, а не пілотів. Ну а якщо не зможете – то і не треба взагалі, від профанства більше шкоди, чим допомоги.