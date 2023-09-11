Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чехія оголосила про надання стипендій українським студентам

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чехія оголосила про надання стипендій українським студентам
Пропонується кілька варіантів стипендій, що покривають стандартну тривалість навчання
фото: finance

Студенти мають встигнути подати електронну заявку до кінця вересня 

Чехія оголосила про надання стипендіальної підтримки українським студентам, що має розширити можливості навчання та зміцнити двосторонні відносини. Про це розповідає Міністерство освіти та спорту Чеської Республіки.

Програма сприяння навчанню передбачає допомогу студентам з України у реалізації їх академічних прагнень та отриманню освіти у різних галузях. Пропонується кілька варіантів стипендій, що покривають стандартну тривалість навчання.

Йдеться про стипендію на магістерській програмі з річним підготовчим курсом чеської мови, яка є мовою навчання. Для отримання стипендії потрібно:

  • мати диплом бакалавра чи магістра;
  • успішно скласти вступні іспити до обраного університету.

Для підвищення академічних успіхів уряд Чехії планує надати значну стипендію тим науковцям-початківцям, які навчаються за програмами магістра або доктора. Ця можливість доступна виключно студентам, які вирішили продовжувати навчання англійською мовою.

У міністерстві додали, що необхідно встигнути подати електронну форму заявки до 30 вересня 2023 року.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чехи надавали всебічну допомогу та приймали біженців з України.  Проте, чим далі, тим більше слова про допомогу зі сторони чеської влади Україні викликають негативні емоції чехів.

Також ми писали, що лише близько 10% українських біженців, які опинились у Чехії, планують найближчим часом повернутися на батьківщину. Опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у рамках дослідження ситуації серед переміщених осіб, свідчить, що кількість тих, хто колись хоче повернутися додому неухильно падає: у другому кварталі таких було 66%, тоді як минулої осені цей показник становив 75%. 

Читайте також: Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні
Теги: стипендія студенти Чехія навчання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білоруська влада може фінансувати ПВК «Вагнера» – розвідка
Білоруська влада може фінансувати ПВК «Вагнера» – розвідка
13 серпня, 09:32
Україна змінила пріоритети під час навчання своїх військових у ЄС
Німецький генерал окреслив пріоритети при навчанні ЗСУ в країнах НАТО
18 серпня, 22:21
Чехія не проти передати Україні гелікоптери Мі-24
Чехія не проти передати Україні гелікоптери Мі-24
17 серпня, 17:27
Японія підняла винищувачі після того, як були помічені два російські літаки Іл-38,
Японія підняла у небо винищувачі через російські літаки
18 серпня, 16:03
Міністр оборони України Олексій Резніков
Резніков йде у відставку? Міністр оборони України відреагував на чутки
20 серпня, 01:30
Колишній президент США Дональд Трамп
До БРІКС можуть запросити відразу кілька країн, Трампу шукають заміну: головне за ніч
21 серпня, 07:26
Тетяна стала жертвою нападу чеських чоловіків
Чехи побили двох біженок з України
23 серпня, 16:46
Сьогодні в Україні до перших класів вирушило 340 тис. дітей
Разумков, В'ятрович та інші. Відомі українці показали яскраві фото зі школярами
1 вересня, 10:57
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: є важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів
4 вересня, 00:25

Соціум

Як мобілізація впливає на економіку РФ: дані британської розвідки
Як мобілізація впливає на економіку РФ: дані британської розвідки
Нова масова мобілізація в РФ: розвідка розкрила деталі
Нова масова мобілізація в РФ: розвідка розкрила деталі
Чехія оголосила про надання стипендій українським студентам
Чехія оголосила про надання стипендій українським студентам
Відносини США та В'єтнаму виходять на новий рівень: підписано історичний договір
Відносини США та В'єтнаму виходять на новий рівень: підписано історичний договір
Росія планує масову мобілізацію: звідки піде в Україну «гарматне м'ясо»
Росія планує масову мобілізацію: звідки піде в Україну «гарматне м'ясо»
У Туреччині засновник криптобіржі отримав 11 тис. років в'язниці
У Туреччині засновник криптобіржі отримав 11 тис. років в'язниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
42K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
37K
Про залучення до війни населення України
33K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
15K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
14K
Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу

Новини

Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
9 вересня, 06:47

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту