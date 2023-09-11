Чехія оголосила про надання стипендій українським студентам

Студенти мають встигнути подати електронну заявку до кінця вересня

Чехія оголосила про надання стипендіальної підтримки українським студентам, що має розширити можливості навчання та зміцнити двосторонні відносини. Про це розповідає Міністерство освіти та спорту Чеської Республіки.

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Програма сприяння навчанню передбачає допомогу студентам з України у реалізації їх академічних прагнень та отриманню освіти у різних галузях. Пропонується кілька варіантів стипендій, що покривають стандартну тривалість навчання.

Йдеться про стипендію на магістерській програмі з річним підготовчим курсом чеської мови, яка є мовою навчання. Для отримання стипендії потрібно:

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мати диплом бакалавра чи магістра;

успішно скласти вступні іспити до обраного університету.

Для підвищення академічних успіхів уряд Чехії планує надати значну стипендію тим науковцям-початківцям, які навчаються за програмами магістра або доктора. Ця можливість доступна виключно студентам, які вирішили продовжувати навчання англійською мовою.

У міністерстві додали, що необхідно встигнути подати електронну форму заявки до 30 вересня 2023 року.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чехи надавали всебічну допомогу та приймали біженців з України. Проте, чим далі, тим більше слова про допомогу зі сторони чеської влади Україні викликають негативні емоції чехів.

Також ми писали, що лише близько 10% українських біженців, які опинились у Чехії, планують найближчим часом повернутися на батьківщину. Опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у рамках дослідження ситуації серед переміщених осіб, свідчить, що кількість тих, хто колись хоче повернутися додому неухильно падає: у другому кварталі таких було 66%, тоді як минулої осені цей показник становив 75%.