Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь
фото: Government

Міністр підкреслив, що у випадках проведення уроків російською не можна виявляти лояльність

Проведення уроків російською мовою у школах України суперечить чинному законодавству. Міністр освіти Оксен Лісовий в ефірі телеканалу «Дом» наголосив, що в таких випадках не можна виявляти лояльність.

Він порадив: «Звертайтеся до управління освіти, міського департаменту освіти чи обласного, мовного омбудсмена».

Лісовий додав, що на Україну чекає європейське майбутнє, а не у складі нового СРСР, де в пріоритеті була російська мова.

Міністр зазначив: «У нас немає перспективи в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей Російської імперії. Нам точно не по дорозі з «рускім міром». Для чого ми тоді готуємо дітей до використання російської мови?»

Нагадаємо, дитина може не йти до школи в тому випадку, якщо вона фізично та психологічно виснажена після нічних обстрілів та повітряних тривог, заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. За його словами, навіть якщо в школі є укриття, дітям, які не спали вночі, краще дати перерву, щоб вони змогли надолужити втрачені знання після відновлення сил. Зокрема, з цим їм можуть допомогти такі інструменти, як Всеукраїнська школа онлайн.

Читайте також: Уряд переформатує навчальний процес дітей, які зараз перебувають за кордоном
Теги: навчання школа русский язык Оксен Лісовий міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь
Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь
Ворожа куля влучила в українського бійця, однак він здійснив подвиг (відео)
Ворожа куля влучила в українського бійця, однак він здійснив подвиг (відео)
Загинув напередодні Дня народження. Хвилина мовчання: згадаймо Віталія Потарася
Загинув напередодні Дня народження. Хвилина мовчання: згадаймо Віталія Потарася
Глава УГКЦ подарував Папі Римському особливі подарунки і нагадав про війну (фото, відео)
Глава УГКЦ подарував Папі Римському особливі подарунки і нагадав про війну (фото, відео)
День воєнної розвідки: п'ять спецоперацій, що вражають
День воєнної розвідки: п'ять спецоперацій, що вражають
Мінлива хмарність і незначне похолодання: прогноз погоди на 7 вересня
Мінлива хмарність і незначне похолодання: прогноз погоди на 7 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
61K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
52K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
23K
Як Верховна Рада розвалюватиме Росію. Нардеп розкрив плани
22K
Кінець ери Bayraktar? Турецька оборонна промисловість змінює профіль
17K
Адвокат: Коломойському некомфортно у СІЗО

Новини

«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту