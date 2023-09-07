Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь

Міністр підкреслив, що у випадках проведення уроків російською не можна виявляти лояльність

Проведення уроків російською мовою у школах України суперечить чинному законодавству. Міністр освіти Оксен Лісовий в ефірі телеканалу «Дом» наголосив, що в таких випадках не можна виявляти лояльність.

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Він порадив: «Звертайтеся до управління освіти, міського департаменту освіти чи обласного, мовного омбудсмена».

Лісовий додав, що на Україну чекає європейське майбутнє, а не у складі нового СРСР, де в пріоритеті була російська мова.

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Міністр зазначив: «У нас немає перспективи в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей Російської імперії. Нам точно не по дорозі з «рускім міром». Для чого ми тоді готуємо дітей до використання російської мови?»

Нагадаємо, дитина може не йти до школи в тому випадку, якщо вона фізично та психологічно виснажена після нічних обстрілів та повітряних тривог, заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. За його словами, навіть якщо в школі є укриття, дітям, які не спали вночі, краще дати перерву, щоб вони змогли надолужити втрачені знання після відновлення сил. Зокрема, з цим їм можуть допомогти такі інструменти, як Всеукраїнська школа онлайн.