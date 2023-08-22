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Саміт у Греції: лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт у Греції: лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України
Лідери країн висловили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Сторони погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури

У Греції під час саміту щодо Західних Балкан лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомляє CNN Greece.

Так, лідери країн висловили свою непохитну підтримку «незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права, перед обличчям російської агресії».

В ній також зазначається, що за межами Західних Балкан Україна і Молдова, які географічно прилягають до країн-членів ЄС, поділяють спільну європейську спадщину, і «як стратегічна інвестиція в мир, безпеку і стабільність в Європі, важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї».

Документ підписали: президент Сербії Александар Вучич, президентка Молдови Майя Санду, президент України Володимир Зеленський, президент Чорногорії Яков Мілатович, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, прем’єр-міністр Косово Альбін Курті, голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряна Кришто, прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський, прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у присутності президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

«Вторгнення РФ в Україну є ключовим моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС. Це критичний момент для безпеки, миру і стабільності нашого європейського континенту», – йдеться в декларації.

Також наголошується, що «закони й принципи, які так довго сприяли стабільному і передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стали свідками прояву руйнівних наслідків ревізіонізму».

«Ми погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності», – зазначається в документі.

«Ми підкреслили необхідність активізації та переорієнтації процесу розширення, який буде відчутним і таким, що заслуговує на довіру, без жодних обхідних шляхів до встановлених умов. Ми висловили свою готовність підтримувати Україну та Молдову у здійсненні наступних кроків у процесі вступу (до ЄС), як тільки вони завершать необхідні реформи», – підкреслюється в декларації лідерів країн.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що Греція долучиться до навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Зеленський обговорив із Міцотакісом оборонні потреби нашої країни та назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії РФ.

Теги: міністр населення президент Україна навчання Володимир Зеленський Косово Греція Молдова Майя Санду

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