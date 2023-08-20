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США та Південна Корея проведуть спільні навчання через загрозу з боку КНДР

Діана Гасюк
glavcom.ua
США та Південна Корея проведуть спільні навчання через загрозу з боку КНДР
Американські гелікоптери Apache видно в таборі Хамфріс у Пхентеку, за 60 кілометрів на південь від Сеула
фото: Yonhap

Навчання триватимуть до 31 серпня і включатимуть різноманітні сценарії для підготовки до екстремальних ситуацій

21 серпня стартують спільні військові навчання США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield. Про це повідомляє Yonhap.

Ці навчання триватимуть до 31 серпня і включатимуть різноманітні сценарії для підготовки до екстремальних ситуацій, такі як командно-штабні тренування, засновані на комп'ютерному моделюванні, полеві тренування в реальному часі та навчання цивільної оборони.

Представник Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) повідомив, що протягом цього навчального періоду заплановано провести близько 30 польових навчальних заходів союзників.

Цьогорічні навчання «Ulchi Freedom Shield» включатимуть сценарії швидкого переходу до режиму воєнного стану, а також реакції на можливу дезінформацію, яку може розповсюджувати Північна Корея під час воєнних конфліктів або надзвичайних ситуацій.

В навчаннях візьмуть участь військовий флот, повітряні сили, морська піхота союзників, а також космічні сили США, а також представники з дев'яти країн-членів командування ООН.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії. 

Як відомо, цього тижня президент США Джо Байден прийме в Кемп-Девіді прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Саміт відбудеться у вирішальний для відносин трьох країн момент – «зараз чи ніколи». 

В останні місяці до об'єднання союзників спонукають ракетні загрози з боку КНДР і глибоке занепокоєння з приводу військового потенціалу та намірів Китаю. Але ці взаємні стурбованості існують десятиліттями, і внутрішня політика – особливо Сеула та Токіо – часто заважає трьом країнам успішно координувати стратегію. 

Водночас зміцнення тристоронньої співпраці пов'язане з ризиком подальшої ескалації у відносинах із Північною Кореєю, яка навряд чи відмовиться від ядерної зброї чи повернеться до переговорів. Такий спосіб створення коаліції також може спровокувати Китай та Росію, які критикують зусилля США щодо зміцнення альянсів у Європі та Азії.  Адже за останні сім місяців ці дві країни провели спільні військові навчання у Східно-Китайському та Японському морях.

Теги: морська піхота навчання Північна Корея військові військові навчання Південна Корея

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