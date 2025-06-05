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Які спеціальності зараз дефіцитні? Міносвіти склало список

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Які спеціальності зараз дефіцитні? Міносвіти склало список
Михайло Винницький наголошує на значних диспропорціях між потребами ринку праці та популярністю деяких спеціальностей
колаж: glavcom.ua

Міносвіти назвало дефіцитні спеціальності: країна потребує медиків, інженерів та вчителів

Український ринок праці відчуває гостру нестачу фахівців у ключових сферах. Міністерство освіти і науки України активно стимулює вступ абітурієнтів саме на ті спеціальності, які є критично важливими для розвитку країни. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, пише «Главком» з посиланням на Українське радіо.

За словами Винницького, першочергова потреба України – це людський капітал. До цієї категорії належать:

  • Медики: лікарі різних спеціалізацій.
  • Вчителі: педагогічні працівники для всіх освітніх рівнів.
  • Терапевти та реабілітологи: фахівці, критично важливі для відновлення здоров'я населення, особливо в умовах воєнного часу.
  • Психологи: попри зростаючу популярність, ця сфера залишається затребуваною, особливо в частині терапії.

Заступник міністра зазначив, що ці спеціальності часто мають високі порогові бали та є складними для навчання, але Міносвіти намагається всіляко заохочувати до них вступників.

Другий пріоритетний напрямок – це інфраструктура. Сюди входять усі спеціальності, пов'язані з її відбудовою та розвитком:

  • Архітектура та будівництво.
  • Різноманітні інженерні спеціальності, зокрема механічна інженерія.
  • Енергетика.
  • Автомобільний транспорт.
  • Авіація, включаючи інженерію безпілотних систем, яка є надзвичайно важливою в сучасних реаліях.

Для стимулювання вступу на ці напрямки Міносвіти збільшує кількість бюджетних місць та надає можливості для отримання грантів контрактникам.

Михайло Винницький також наголосив на значних диспропорціях між потребами ринку праці та популярністю деяких спеціальностей.

«На жаль, на такі спеціальності, які є фундаментальні наукові, це фізика, хімія, біологія, екологія, геодезія, землеустрій і того типу речі, на жаль, ми маємо відносно малу кількість вступників», – зазначив Михайло Винницький.

Міносвіти закликає майбутніх абітурієнтів ретельно аналізувати потреби країни та обирати ті спеціальності, які будуть затребувані на ринку праці та сприятимуть відбудові та розвитку України.

Нагадаємо, українські абітурієнти обирають спеціальності, які вже перенасичені фахівцями на ринку праці. Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький, наголосивши на необхідності враховувати реальні потреби ринку праці при виборі майбутньої професії.

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Теги: Міністерство освіти і науки Україна робота освіта

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