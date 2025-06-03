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Міноборони повідомило, скільки обмежено придатних можуть служити після повторної ВЛК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міноборони повідомило, скільки обмежено придатних можуть служити після повторної ВЛК
Близько 6–7% людей, з нині скасованим статусом «обмежено придатний», визнані повністю придатними
фото з відкритих джерел

Усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію

Серед обмежено придатних, які пройшли повторну військово-лікарську комісію, лише 7% визнані повністю непридатними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

«Зараз процес триває, проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними», – каже він.

Як зазначив Лазуткін, близько 6-7% визначені повністю придатними, решта – придатними до служби в підрозділах забезпечення, в територіальних центрах комплектування, а також військових вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно. Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему «Резерв+».

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Як повідомлялося, в Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію, 99% визнаються придатними. Половина тих, хто повторно пройшов ВЛК, визнана придатною без застережень, друга половина придатна для служби в тилових частинах.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних, що збільшить обсяги бронювання.

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Теги: мобілізація Міноборони

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