Гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі Євробачення-2025
Перед виступом український гурт звернувся до глядачів та закликав до голосування
О 22:00 розпочався перший півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель.
Гурт Ziferblat п'ятим вийшов на сцену «Євробачення» з піснею Bird of Pray.
Перед Ziferblat вже виступили учасники таких країн: Ісландія, Польща, Словенія та Естонія.
Артисти стверджують, що ця пісня є емоційною рефлексією на сучасні українські реалії, у якій переплітаються біль втрат, туга за домом і віра у майбутнє.
Як відомо, режисеркою номеру стала Марія Коростельова – у постановці вона надихалася українськими легендами й міфами, а також образом солов'я.
А костюми для номера розробив дизайнер Іван Фролов. Він використав вишивку мальв, яка уособлює тему переродження.
«Главком» публікує пряму трансляцію Євробачення-2025.
Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2025 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Олександр Педан відповідатимуть на запитання глядачів наживо та робитимуть огляд виступів учасників.
«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2025 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:
- На сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
- На телеканалі «Суспільне Культура»;
- Прослухати на «Радіо Промінь».
Хто виступить у першому півфіналі «Євробачення-2025»?
- Ісландія;
- Польща;
- Словенія;
- Естонія;
- Україна;
- Швеція;
- Португалія;
- Норвегія;
- Бельгія;
- Азербайджан;
- Сан-Марино;
- Албанія;
- Нідерланди;
- Хорватія;
- Кіпр.
Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».
Як голосувати за фаворита
У першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, а також Іспанія, Італія та Швейцарія. Україна голосує у першому півфіналі: є дві можливості віддати свій голос онлайн esc.vote або через смс за номером 7576 і вказати учасника від 01 до 15 (вартість смс 8,50 грн), проте голосувати за учасника від своєї країни не можна.
Глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть віддати голосу за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом. Докладніше про правила голосування на Євробаченні-2025 дивіться у відео.
Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.
До слова, організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбудеться у Швейцарії, обіцяють зробити кожен з прямих ефірів – два півфінали й грандфінал – особливими, з унікальною тематикою та атмосферою.
Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.
Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.
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