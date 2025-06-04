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В Україні перевиробництво стоматологів та журналістів. Міносвіти попередило випускників шкіл

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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В Україні перевиробництво стоматологів та журналістів. Міносвіти попередило випускників шкіл
Заступник міністра міністра освіти і науки стверджує, що ринок вже перенасичений по деяким професіям
колаж: glavcom.ua

Міносвіти попереджає: Україна має перевиробництво стоматологів та журналістів

Українські абітурієнти обирають спеціальності, які вже перенасичені фахівцями на ринку праці. Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький, наголосивши на необхідності враховувати реальні потреби ринку праці при виборі майбутньої професії, повідомляє «Главком» з посиланням на Українське радіо.

За словами Винницького, існують так звані «кон'юнктурні» спеціальності, які приваблюють велику кількість вступників, але після закінчення навчання випускники часто стикаються з труднощами при пошуку роботи. До таких спеціальностей він відніс право, менеджмент, економіку, туризм, журналістику та стоматологію.

Особливу увагу Михайло Винницький приділив стоматології. Попри поширену думку, що українські стоматологи є «магнітом» для повернення українців з-за кордону завдяки доступним цінам та високій якості послуг, заступник міністра стверджує, що ринок вже перенасичений.

«У зв'язку з тим, що в нас була достатньо велика кількість стоматологів, які випускалися протягом останніх 10-15 років, на сьогодні у нас є проблема, що є перевиробництво», – пояснив Винницький.

Він також додав, що подібна ситуація спостерігається і з іншими популярними напрямками, такими як менеджмент, туризм та ресторанний бізнес.

За словами Винницького, Міносвіти розуміє, що ринок праці не зможе забезпечити роботою таку велику кількість випускників за цими спеціальностями.

Нагадаємо, паніка, пов’язана з виїздом старшокласників за кордон, нераціональна, бо немає жодних підстав для зменшення мобілізаційного віку. У цьому переконує заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький. Він наводить дані, які спростовують хвилювання, які ширяться у соцмережах: цьогоріч на національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалось лише на 18 осіб менше, ніж торік. Ба більше, 20 тисяч українців здають НМТ з-за кордону, і це означає, що вони планують вступати саме до українських закладів вищої освіти. 

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Теги: журналіст освіта Міністерство освіти і науки

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В Україні перевиробництво стоматологів та журналістів. Міносвіти попередило випускників шкіл
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