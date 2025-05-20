Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини
Україна працює над оновленням національної Експортної стратегії
фото: depositphotos.com

Негативне сальдо торговельного балансу подвоїлось – ЗМІ

У динаміці експорту та імпорту України зараз спостерігається шок: від початку року експорт упав на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а імпорт, навпаки, зріс на 12,3%, і ці тенденції лише посилюються. Про це йдеться у статті фінансового аналітика Олексія Куща для видання «Дзеркало тижня». 

«За січень-лютий 2025 року експорт товарів становив 6288,1 млн дол., або 87,0% порівняно із січнем-лютим 2024 року, а імпорт – 11302,5 млн дол., або 112,3%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,56 (за січень-лютий 2024 року – 0,72). Отже, у січні-лютому 2025 року спостерігається майже подвоєння негативного сальдо торговельного балансу та різке погіршення коефіцієнта покриття експортом імпорту», – вказав аналітик.

За його словами, розвиток промисловості відбувається на тлі суттєвого зростання індексу цін виробників промислової продукції на 43,3%, де ключовим фактором виступає зростання цін на енергоресурси на 59,8%.

«Наведені показники свідчать, що у двоконтурній економіці «війни та тилу» більш-менш стабільні економічні процеси відбуваються у секторі ОПК, де є дешеве фінансування з боку держави у вигляді оборонного замовлення. Водночас «економіка тилу» поступово вмирає у полум’ї галопуючої інфляції та зростання цін на енергоресурси. Це призводить до скорочення експорту, гальмування темпів зростання ВВП до майже нульової позначки та деіндустріалізації основного ядра промисловості (крім ізольованого сектору ОПК)», – підкреслив Кущ.

Він зауважив, що «економіка війни» у контексті податкових надходжень та експортної виручки має спиратися на «економіку тилу» – але вона «поступово вмирає внаслідок відсутності кредитного імпульсу, кризи на ринку праці та неефективної урядової економічної політики».

«У 2025 році військовий бюджет становить 2 трлн грн. Ці 2 трлн грн має зібрати «економіка тилу», але вже зараз очевидно, що цьогоріч дефіцит таких внутрішніх ресурсів становитиме мінімум 200 млрд грн. Що сильніше «економіка тилу» занурюватиметься у кризу, то більшим буде цей дефіцит. Аби цього не сталося, уряд і НБУ повинні переглянути економічну та монетарну політику, акцентувавши її на специфіці функціонування амбівалентної моделі економіки під час війни», – резюмував експерт.

Як відомо, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна працює над оновленням національної Експортної стратегії, і що йдеться про нарощування експорту до $77 мільярдів.

У свою чергу президент Українського комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов заявив, що для такого зростання виробництва мають бути заморожені тарифи держмонополій на електроенергію, газ та залізничні перевезення. Адже якщо підприємства втратять конкурентні переваги, це призведе до скорочення виробництва, закриття підприємств і втрати податкових надходжень.

Читайте також:

Теги: економіка тарифи експорт імпорт Україна перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зустрівся з Карін Келлер-Зуттер у Римі
Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії посилення тиску на РФ
17 травня, 21:49
Найбільше подорожчало електропостачання
Комунальні тарифи: що подорожчало найбільше за рік
17 травня, 05:45
Цієї ночі вулицями Києва перевозили... літак
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
14 травня, 15:08
Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат продовжує простій
Мінус 2 млрд податків: Інгулецький ГЗК у простої через тарифи держмонополій
14 травня, 14:10
Папа Лев XIV: Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу
Перша недільна проповідь Папи Лева XIV. Що було сказано про Україну
11 травня, 14:51
Пожежа на базі Нур-Хан у Равалпінді у Пакистані
Загострення між Індією та Пакистаном, заклики до миру в Україні: головне за ніч
10 травня, 06:37
Кава і золото залишаються серед топових інвестицій
Куди варто інвестувати гроші у 2025 році: названо найвигідніші товари
2 травня, 11:02
Василь Зінкевич – народний артист України
Патріарху української естради – 80
1 травня, 21:25
Трамп задумався про вихід із мирних переговорів через їхню складність
Трампа підозрюють у бажанні вийти з переговорів щодо України – Times
1 травня, 07:58

Економіка

Представник «Метінвесту» назвав головні виклики українського бізнесу
Представник «Метінвесту» назвав головні виклики українського бізнесу
З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини
З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини
Місія МВФ розпочала восьмий перегляд програми фінансування для України
Місія МВФ розпочала восьмий перегляд програми фінансування для України
Україна попросила допомогу у будівництві доріг в однієї з азійських держав
Україна попросила допомогу у будівництві доріг в однієї з азійських держав
Для повоєнного відновлення Україні знадобиться мінімум 2 млн тонн сталі – СЕО «Метінвест-СМЦ»
Для повоєнного відновлення Україні знадобиться мінімум 2 млн тонн сталі – СЕО «Метінвест-СМЦ»
«Інтерпайп» скоротив питомі викиди CO2 при виробництві безшовних труб на 61%, залізничної продукції – на 46%
«Інтерпайп» скоротив питомі викиди CO2 при виробництві безшовних труб на 61%, залізничної продукції – на 46%

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
101K
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
30K
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву
24K
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
12K
Путін виграв... Головний наслідок переговорів

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua